Forbes представил рейтинг богатейших жен госслужащих

Вадим Карасев

Журнал Forbes опубликовал список самых состоятельных супругов российских госслужащих.

В топ-5 вошли имена, которые не слишком часто встречаются в прессе. На пятом месте оказалась жена депутата Госдумы Александра Некрасова Елена. Ее заработок обеспечивает основную часть дохода семьи — 676,9 млн рублей из суммарных 682 млн. Некрасова ведет семейный бизнес, участвуя в управлении активами строительного холдинга "Лидер Групп" — одного из крупнейших в Петербурге.

На четвертом месте — Лариса Назарова, супруга премьер-министра Башкирии Андрея Назарова. Ее доход в 2019 году составил 864 млн рублей, доход семьи — 899,7 млн. О Назаровой мало информации в открытых источниках, известно лишь, что она владеет долями в 53 компаниях. Согласно декларации мужа, в собственности у нее находится жилой дом площадью 951,9 кв. метров, три квартиры, гараж, три автомобиля и столько же мотоциклов Harley Davidson.

Третья позиция досталась жене губернатора Брянской области Ольге Богомаз, в 2019 году она заработала 1,38 млрд рублей (весь доход семьи). Она возглавляет одно из крупнейших фермерских хозяйств России "Богомаз", специализирующееся на поставках картофеля, а также выступает бенефициаром компаний "Картофельный альянс" и "Меленский картофель", выручка которых в 2019 году превысила 2 млрд рублей. В собственности у Богомаз около 150 земельных участков (в основном с/х назначения) и 35 транспортных средств (тоже по большей части сельскохозяйственных).

Второй в рейтинге стала Екатерина Игнатова — супруга гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова. Она заработала 1,49 млрд рублей из 1,91 млрд общего дохода семьи. В 2019 году ее заработок вырос почти в 8 раз по сравнению с 2018-м. Она владеет пятью земельными участками, квартирой, двумя гаражами и десятком нежилых помещений.

Лидером рейтинга стала жена депутата заксобрания Камчатского края Игоря Евтушка, изданию не удалось обнаружить ее имени в открытых источниках. Согласно декларации, она заработала в 2019 году 3,12 млрд рублей, ее супруг — 2,36 млрд. При этом в 2018-м доход Евтушка составил 1,64 млрд, тогда как его жены - 87,8 млн. Источники роста доходов журналистам установить не удалось.