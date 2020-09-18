Глава МИД Дании счел ошибкой секс с 15-летней девочкой и извинился

Вадим Карасев

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что секс с 15-летней девушкой из его партии был ошибкой и он сожалеет о произошедшем. По словам дипломата, он извлечет выводы из произошедшего.

Как сообщает Berlingske, хотя Кофод и не нарушал никаких законов, его подвергли критике в соцсетях и некоторых СМИ. Инцидент произошел еще в 2008 году, когда Кофоду было 34 года – после того, как политик прочитал лекцию на пасхальном мероприятии, он пригласил 15-летнюю активистку партии "Социал-демократическая молодежь" уединиться и имел с ней интимную связь.

На тот момент инцидент стоил будущему министру всех политических постов в связи с "нарушением партийных правил", но позже он вернулся в политику и успешно продолжил карьеру. Кофод утверждает, что если бы не был "пьян и глуп", то не стал бы заниматься сексом с 15-летней.

"Я был пьян и глуп. Я понимаю, что попросить прощения недостаточно. Я бы хотел все изменить, но не могу. Зато я могу учиться на своих ошибках", – сказал он.

Йеппе Кофод возглавил МИД Дании в июне 2019 года. До этого он с 1998 по 2014 год входил в датский парламент, с 2014-го стал депутатом Европарламента.