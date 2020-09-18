Источник сообщил, что белгородский губернатор станет сенатором

Влада Некрасова

Белгородский губернатор Евгений Савченко, подавший в четверг в отставку, переходит в Совет Федерации и должен начать работу сенатором 7 октября, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.

"На следующей неделе, как ожидается, Савченко будет наделен полномочиями сенатора. Мы ждем его к заседанию 7 октября", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Савченко будет представлять Белгородскую областную думу.

Белгородской области депутатом, это позволит ему быть назначенным сенатором от облдумы", - сказал собеседник агентства.