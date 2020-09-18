Изменит ли рынок санаторных услуг продажа здравниц «РЖД-Здоровье»

Лидия Мартынова

РЖД выставили на аукцион санаторную «дочку» «РЖД-Здоровье». Торги запланированы на конец октября. Скажется ли потенциальная смена собственника на ценовой политике почти двух десятков здравниц, расположенных в разных регионах России, рассказали эксперты.

СТАРТОВАЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ – ПОЧТИ 9 МЛРД РУБЛЕЙ

РЖД продает 100% минус 1 акция АО «РЖД-Здоровье» (РЖДЗ), которая объединяет 19 корпоративных санаториев железнодорожной монополии.

Согласно сайту РЖДЗ, здравницы холдинга расположены на Черноморском побережье Краснодарского края (три – в Сочи, по одному – под Туапсе, в Кабардинке, в Анапе), в регионе Кавказских Минеральных Вод (Кисловодск, Ессентуки и Железноводск), а также в Нальчике (Кабардино-Балкария), в Подмосковье (в Сергиево-Посадском районе), в Воронеже, Саратове, Воронежской (Лиски), Кировской (п. Сосновый бор), Курганской (Шадринск) и Калининградской (Светлогорск) областях, в Алтайском крае (Белокуриха).

Торги состоятся 23 октября, стартовая цена пакета составляет 8,87 млрд р., шаг аукциона – 50 млн р. Согласно условиям аукциона, потенциальными покупателями могут быть как российские, так и иностранные юридические лица.

РЫНОК СМЕНЫ СОБСТВЕННИКА НЕ ЗАМЕТИТ

По мнению экспертов, если «РЖД-Здоровье» обретет нового собственника, это вряд ли скажется на рынке санаторных услуг и приведет к изменению цен. Во-первых, потому что рыночная доля этого игрока невелика.

Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин оценивает ее в 2%, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) Михаил Данилов – в 1,5%.

Во-вторых, несмотря на ведомственную принадлежность «РЖД-Здоровье», компания работает на рыночных условиях.

«В отличие от других подобных или ведомственных санаторных организаций, получающих субсидии от головного ведомства, РЖДЗ является полностью обособленным акционерным обществом. Его доход формируется только от продажи путёвок как на открытом рынке, так и материнской компании «РЖД», – поясняет г-н Данилов.

По оценкам АОТ, около 60% клиентов санаториев «РЖД-Здоровье» не имеют отношения к железной дороге.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НЕ ПРОИЗОЙДЕТ

Эксперты полагают, смена собственника «РЖД-Здоровье» не повлечет за собой и кардинального пересмотра ценовой политики ее здравниц. «В условиях жесткой конкуренции менеджеры «РЖД-Здоровье» вряд ли будут менять цены, так как такой процесс всегда приводит к изменению спроса», - подчеркивает Михаил Данилов.

Сергей Ромашкин также считает, что изменения цены не произойдет, в том числе, потому что корпоративные объекты обычно ведут более консервативную ценовую политику.

«В отличие от топовых черноморских отелей, ведомственные здравницы не стремятся часто обновлять прайс. В этом смысле с ними удобно работать», – отмечает глава «Дельфина».

По мнению Михаила Данилова, в более далекой перспективе РЖДЗ может изменить стратегию и содержание продукта, а следом и цену, но на это необходим определённый, достаточно длительный период времени.

«Поскольку в портфеле «РЖД-Здоровье» находятся очень разноуровневые объекты, каждый из которых работает со своей аудиторией отдыхающих, то резкие манёвры с ценами ещё более затруднительны», – полагает медицинский директор АОТ.

КТО СМОЖЕТ КУПИТЬ САНАТОРИИ РЖД

Сергей Ромашкин считает, что для продажи санаторной «дочки» РЖД выбрано не очень удачное время.

«Вполне вероятно, что санаторная группа из-за последствий пандемии покажет убыток. К тому же санатории, в отличие от отелей, до сих пор принимают отдыхающих только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Это обстоятельство продолжает тормозить спрос на санаторные услуги», – говорит он.

Генеральный директор «Дельфина» сомневается, что продажа санаторного актива РЖД состоится с первой попытки.

«Должен найтись инвестор, у кого есть «длинные деньги», лишние почти 9 млрд.р. В текущих экономических условиях это трудновыполнимо. Возможно, если лот не будет продан сразу, то стратегия поменяется. Объекты будут продаваться не оптом, а уже «поштучно». В этом случае потенциальных покупателей будет больше», – считает г-н Ромашкин.

По его мнению, вопрос даже не в цене, а в управлении санаторным хозяйством.

«У здравниц «РЖД-Здоровье» широкая география присутствия и разный уровень качества. Из-за этих различий управлять по единым стандартам подобной сетью одному собственнику будет сложно. Одно дело «грузить» санатории на черноморском побережье, и совсем другое пытаться обеспечить высокую загрузку объектам, например, в Воронежской области», – констатирует Сергей Ромашкин.