"Кинотавр-2020": Ксения Собчак, Любовь Аксенова и другие на премьере фильма "Глубже!"

Вадим Карасев

Последней на сегодня премьерой на "Кинотавре-2020" стал показ новой картины Михаила Сегала "Глубже!", главные роли в которой сыграли Любовь Аксенова, Александр Паль, Сергей Бурунов, Антон Лапенко и другие.

Поддержать создателей ленты и насладиться вечерним киносеансом пришли Ксения Собчак и Константин Богомолов, Елена Лядова (они уже по сложившейся традиции выходят позировать репортерам с супругом Владимиром Вдовиченковым по очереди), Сабина Ахмедова, Светлана Устинова, Катерина Шпица и не только.





1/15 Ксения Собчак2/15 Елена Лядова3/15 Марина Александрова4/15 Катерина Шпица5/15 Светлана Устинова6/15 Александр Паль7/15 Павел и Любовь Аксеновы8/15 Антон Лапенко9/15 Сабина Ахмедова10/15 Владимир Мишуков11/15 Анна Банщикова12/15 Оксана Михеева13/15 Анна Слю14/15 Илья Бачурин15/15 Дарья ПоверенноваПосмотреть все

Новая картина Михаила Сегала, известного зрителям по работе над фильмами "Рассказы" и "Франц + Полина", рассказывает историю молодого режиссера, знатока системы Станиславского и мастера психологической глубины по имени Роман — его в фильме сыграл Александр Паль. Главный герой неожиданно попадает в порноиндустрию, после чего перед ним встает задача не только спасти самого себя, но и изменить мир к лучшему.

В российском кинопрокате картина "Глубже!" появится уже через месяц — премьера назначена на 22 октября.





Ксения Собчак и Константин БогомоловДарья Чаруша, Любовь Аксенова и Светлана УстиноваАнтон ЛапенкоАлександр ПальКатерина ШпицаБорис Хлебников и Дарья ЗлатопольскаяЛюбовь Аксенова и Сабина Ахмедова