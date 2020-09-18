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"Кинотавр-2020": Ксения Собчак, Любовь Аксенова и другие на премьере фильма "Глубже!"

"Кинотавр-2020": Ксения Собчак, Любовь Аксенова и другие на премьере фильма "Глубже!"

Последней на сегодня премьерой на "Кинотавре-2020" стал показ новой картины Михаила Сегала "Глубже!", главные роли в которой сыграли Любовь Аксенова, Александр Паль, Сергей Бурунов, Антон Лапенко и другие.

Поддержать создателей ленты и насладиться вечерним киносеансом пришли Ксения Собчак и Константин Богомолов, Елена Лядова (они уже по сложившейся традиции выходят позировать репортерам с супругом Владимиром Вдовиченковым по очереди), Сабина Ахмедова, Светлана Устинова, Катерина Шпица и не только.


1/15 Ксения Собчак
2/15 Елена Лядова
3/15 Марина Александрова
4/15 Катерина Шпица
5/15 Светлана Устинова
6/15 Александр Паль
7/15 Павел и Любовь Аксеновы
8/15 Антон Лапенко
9/15 Сабина Ахмедова
10/15 Владимир Мишуков
11/15 Анна Банщикова
12/15 Оксана Михеева
13/15 Анна Слю
14/15 Илья Бачурин
15/15 Дарья Повереннова














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Новая картина Михаила Сегала, известного зрителям по работе над фильмами "Рассказы" и "Франц + Полина", рассказывает историю молодого режиссера, знатока системы Станиславского и мастера психологической глубины по имени Роман — его в фильме сыграл Александр Паль. Главный герой неожиданно попадает в порноиндустрию, после чего перед ним встает задача не только спасти самого себя, но и изменить мир к лучшему.

В российском кинопрокате картина "Глубже!" появится уже через месяц — премьера назначена на 22 октября.


Ксения Собчак и Константин Богомолов
Дарья Чаруша, Любовь Аксенова и Светлана Устинова
Антон Лапенко
Александр Паль
Катерина Шпица
Борис Хлебников и Дарья Златопольская
Любовь Аксенова и Сабина Ахмедова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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