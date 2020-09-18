"Кинотавр-2020": полный список победителей
Буквально пару часов назад в Сочи завершился 31-й фестиваль отечественного кино "Кинотавр", который в этом году прошел с некоторыми изменениями из-за пандемии коронавируса. Совсем скоро мы подробно расскажем о церемонии закрытия смотра и покажем фото звезд с красной дорожки, а пока публикуем полный список победителей конкурса!
Полный список победителей фестиваля "Кинотавр-2020":
Главный приз — "Пугало", режиссер Дмитрий Давыдов.
Приз за лучшую режиссуру — "Китобой", режиссер Филипп Юрьев.
Приз за лучший дебют — "Маша", режиссер Анастасия Пальчикова.
Приз за лучшую женскую роль — Валентина Романова — Чыскыырай, "Пугало".
Приз им. Олега Янковского за лучшую мужскую роль — Владимир Онохов, "Китобой".
Приз за лучшую операторскую работу — Николай Желудович, "Трое".
Приз им. Г. Горина за лучший сценарий — Иван И. Твердовский, "Конференция".
Приз им. Микаэла Таривердиева автору оригинальной музыки к фильму с формулировкой "За музыку свободы, которая звучит в голосах каждого из создателей этого фильма" — группа OQJAV, "Человек из Подольска".
Специальный диплом жюри с формулировкой "За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям" — "Глубже!", режиссер Михаил Сегал.
Приз им. Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России — "Пугало", режиссер Дмитрий Давыдов.
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России — "Китобой", режиссер Филипп Юрьев.