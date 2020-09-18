"Кинотавр-2020": полный список победителей

Вадим Карасев

Буквально пару часов назад в Сочи завершился 31-й фестиваль отечественного кино "Кинотавр", который в этом году прошел с некоторыми изменениями из-за пандемии коронавируса. Совсем скоро мы подробно расскажем о церемонии закрытия смотра и покажем фото звезд с красной дорожки, а пока публикуем полный список победителей конкурса!

Полный список победителей фестиваля "Кинотавр-2020":

Главный приз — "Пугало", режиссер Дмитрий Давыдов.

Приз за лучшую режиссуру — "Китобой", режиссер Филипп Юрьев.

Приз за лучший дебют — "Маша", режиссер Анастасия Пальчикова.

Валентина Романова — Чыскыырай в фильме "Пугало"

Приз за лучшую женскую роль — Валентина Романова — Чыскыырай, "Пугало".

Приз им. Олега Янковского за лучшую мужскую роль — Владимир Онохов, "Китобой".

Приз за лучшую операторскую работу — Николай Желудович, "Трое".

Приз им. Г. Горина за лучший сценарий — Иван И. Твердовский, "Конференция".

Владимир Онохов в фильме "Китобой"

Приз им. Микаэла Таривердиева автору оригинальной музыки к фильму с формулировкой "За музыку свободы, которая звучит в голосах каждого из создателей этого фильма" — группа OQJAV, "Человек из Подольска".

Специальный диплом жюри с формулировкой "За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям" — "Глубже!", режиссер Михаил Сегал.

Любовь Аксенова и Александр Паль в фильме "Глубже!"

Приз им. Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России — "Пугало", режиссер Дмитрий Давыдов.

Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России — "Китобой", режиссер Филипп Юрьев.

Ольга Лапшина и Наталья Павленкова в фильме "Конференция"