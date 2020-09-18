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Кобзев официально вступил в должность губернатора Иркутской области

Кобзев официально вступил в должность губернатора Иркутской области
Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев официально вступил в должность губернатора региона, сообщил на втором заседании 33-й сессии законодательного собрания председатель регионального парламента Александр Ведерников.

На заседании состоялась инаугурация Кобзева, одержавшего победу на выборах 11-13 сентября. Кобзев на заседании произнес присягу, после чего Ведерников объявил: "Кобзев Игорь Иванович официально вступил в должность губернатора Иркутской области".

# Политика
По материалам: ria.ru

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