Когда нужно убирать позднюю капусту?

Алексей Вольцев

Пожалуй, самым поздним растением, которое остается на огороде до глубокой осени, можно с точностью назвать капусты. Нередко поздние сорта капусты оставляются огородниками до первых небольших заморозков. Считается, что такая капуста не только будет долго и хорошо храниться, но более насыщена витаминами.

Конечно, это где-то верно. Но идя на такой риск, можно вообще лишиться урожая. Хорошо, если мороз небольшой, был всего одну ночь, а потом снова установилась хорошая погода. На восстановление капусты понадобится не меньше 3-4 дней. А если мороз продолжает увеличиваться, причем каждую ночь? Прежде чем оставлять капусту на грядке в мороз, нужно обязательно ознакомиться с прогнозом погоды.





Но поздняя капуста иногда имеет срок созревания до 150 дней. Хочется, чтобы она максимально набрала нужный размер. Для этого, нужно сделать все для того, чтобы она не боялась похолоданий, а значит, смогла сидеть на грядке как моно больше.

Растения перед заморозками можно утеплить при помощи удобрений. Перепревшая органика, мочевина и суперфосфат вносятся под капусту и присыпаются тонким слоем земли. Делать это нужно минимум за сутки до наступления первых заморозков.Если морозы ожидаются, а капуста еще не готова к сбору, то в крайних случаях по периметру посадок разводятся костры. Это крайняя мера, так как довольно опасная, не всякий огородник сможет ночь напролет следить за огнем.Перед наступлением холодов растения нужно обильно полить. А перед самыми заморозками еще и обильно обрызгать содой.Можно укрыть капусту, причем в несколько слоев. Для этого используется ткань, газеты. Плотно укрывать капусту нельзя, лучше делать свободные укрытия для хорошей циркуляции воздуха.Стоит помнить, что если в период созревания капусты использовалось много азотных удобрений, то такая капуста храниться не будет. Она будет рыхлая, слишком сочная, и очень скоро начнет гнить.

В средней полосе оптимальное время для самой поздней капусты — это начало октября. Но погода каждый год разная, поэтому и ориентироваться нужно по прогнозам. Если капусту прихватило морозом, то она должна «отойти» естественным путем. Но, если нужно ускорить процесс оттаивания, то капусту опрыскиваем раствором эпина.

Дайте своей капусте набраться витаминов и достигнуть нужного веса, но не допускайте ее сильного обморожения, тогда урожай будет не только обильным, но и полезным.