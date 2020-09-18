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Крисси Тейген раскрыла пол будущего ребенка

Крисси Тейген раскрыла пол будущего ребенка

34-летняя Крисси Тейген случайно раскрыла пол своего будущего ребенка в новом видео, опубликованном в сторис. Сначала модель рассказывала об осложнениях, которые привели к тому, что ей потребовался постельный режим, а потом внезапно проговорилась:

Мне приходится много лежать в кровати, что странно, так как ребенок здоров, он довольно крупный уже. Он, возможно...

Из этих слов фанаты поняли, что у модели будет сын. Понимая, что она сделала, Тейген запнулась, прикрыла рот рукой, а потом продолжила рассказывать о своем здоровье.


 


Упс! Вот я тупица... Ну что ж, ладно. Все хорошо, малыш развивается прекрасно. Я чувствую себя тоже очень хорошо, но у меня низко расположена плацента, из-за чего у меня случаются кровотечения. Так что пока сохраняется высокий риск, наш бедняжка уже через многое прошел,

— добавила звезда.


Чуть позже один из поклонник уточнил, действительно ли Крисси рассекретила пол их с Джоном Леджендом ребенка, на что звезда ответила утвердительно.

Малыш станет третьим ребенком для пары. Супруги уже воспитывают четырехлетнюю дочь Луну Симон и двухлетнего сына Майлза Теодора. Первых двух детей знаменитость зачала при помощи процедур ЭКО.


В своем видео Тейген также рассказала о том, как тяжело протекает беременность.

Когда я ждала Луну, во время беременности было также тяжко. Что касается Майлза, организм просто перестал его кормить, перестал заботиться о нем. Я крала всю его еду, мой вес все увеличивался, а он оставался совсем крохой, поэтому пришлось спрвоцировать преждевременные роды,

— призналась модель.


Крисси недавно рассказала о том, как она справляется с головными болями во время беременности. Она сообщила, что делает инъекции ботокса, чтобы избавиться от дискомфорта.

У меня очень-очень сильные головные боли во время беременности. Япришла в восторг от того, что мне разрешили колоть ботокс в мышцы шеи вместе с сумасшедшей комбинацией уколов бета-блокаторов и радиоволн,

— написала Тейген в начале этого месяца в твиттере.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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