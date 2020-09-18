Кто из BTS больше всего похож на свою маму?

Влада Некрасова

Ты когда-нибудь задумывался, как выглядят родители твоих кумиров? Настолько талантливые к-поп айдолы похожи на них? Южнокорейская к-поп группа BTS очень редко говорит о своих родителях. Но поклонники успели познакомиться с ними сами!

Предлагаем тебе вместе взглянуть на подборку, которую сделал один из фанатво группы. Только посмотри, какие у BTS классные родители!

Семью Джей-Хоупа (J-Hope) ты уже видела. Парень не раз выкладывал фото с ними. Кстати, ты знаешь, что папа певца не поддерживал его в выборе заниматься танцами, мама, наоборот, даже работала в другой стране, лишь бы исполнить мечту сына.

У Ви (V) очень нежные черты лица, теперь-то мы понимаем, что солист пошел в маму. Многие говорят, что они похожи как две капли воды. Причем не только внешне.

Но больше всего АРМИ отдали голосов RM. Они считают, что айдол невероятно похож на свою маму. Неудивительно, что парень такой красавчик: весь в маму.

Мамы айдолов, как и их отцы, всегда находится рядом, чтобы поддержать любимого ребенка. Цените своих родителей! А что думаешь ты? Кто из музыкантов перенял черты своих родителей? Пиши свое мнение в комментариях.

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