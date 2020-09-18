«Лакомство с детства»: Вред и польза сгущенного молока.

Влада Некрасова

Полезно или вредно, какой состав, как влияет на организм, когда можно давать детям? Эти вопросы часто задают, когда речь идет о сгущённом молоке. Любят ее все в том числе и дети, но вот как часто можно ее есть мало кто знает.

Кто-то предпочитает есть сгущенное молоко прямо с банки, а кто-то предпочитает добавлять ее в чай вместо сахара. Нередко сейчас встречаются и другие лакомство со сгущённой начинкой. Чтобы понять, как часто можно есть это всеми любимое лакомство давайте разберем ее состав.

Содержание

Пищевая ценность

Химический состав

Белки 7.2 гр.Жиры 8.5 гр.Углеводы 56 гр.Калорийность 330 ккал (на 100 гр.).Витамины А, В, С, D, Е, Р, К, РР.Витамины группы В.Каротин.Калий.Кальций.Магний.Натрий.Фосфор.Хлор.Железо.Йод.Кобальт.Марганец.Медь.Селен.Фтор.Цинк.

Вы только посмотрите какой богатый состав у сгущённого молока, и это еще не все, что в ней находится. Также в сгущённом молоке есть усвояемые углеводы, незаменимые и заменимые аминокислоты, стеролы, мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты.





Полезные свойства

У сгущённого молока пользы довольно много так как она не содержит пищевых добавок. В ее составе есть кальций, который необходим для костей. Поэтому его сгущённое молоко можно давать деть с двух лет. Перед тем как включать в рацион ребенка сгущенное молоко следует проверить нет ли ребенка на нее аллергии. Для детей она полезна тем что отлично вырабатывает иммунитет ребенка, и он реже болеет. Также сгущенное молоко:

Улучшает мозговую деятельность.Восстанавливает гормональный фон.Поднимает тонус.Придает сил.Устраняет чувство голода на длительное время.Улучшает состояние зубов.Защищает организм от вирусов.Устраняет появление авитаминоза.Увлажняет кожу.Нормализует работу нервной системы.Улучшает работу щитовидной железы.Укрепляет мышцы.

Для беременных сгущенное молоко приносит также много пользы. Ребёнок быстрее растет и его организм накапливает нужные витамины. А вот при грудном вскармливании употреблять сгущённое молоко не следует так как можно спровоцировать у малыша аллергию.

Противопоказания

Радует, что у сгущенного молока довольно-таки мало противопоказаний, но знать из следует.

Аллергия.Ожирения.Повышенный сахар.

В остальных случаях сгущенное молоко принесет пользу и вам и вашему ребенку. Соблюдайте все противопоказания и сгущённое молоко не навредит вашему организму.