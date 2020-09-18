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Малый бизнес предлагают защитить от придирок заказчика

Малый бизнес предлагают защитить от придирок заказчика

Все документы, которые заказчик вправе требовать от малых и средних предпринимателей, участвующих в закупках, в России предлагают собрать в исчерпывающий перечень. Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы.

На сегодняшний день заказчики, при формировании документации на закупку, зачастую, предъявляют избыточные требования к содержанию и оформлению заявки. Например, они просят предоставить сертификаты и выписки, срок получения которых сопоставим со сроком подачи заявок, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Это приводит к сокращению количества участников закупки. Особенно, если среди них были малые и средние предприниматели, участвующих в закупках. Поэтому в кабмине разработали проект поправок в закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», которые будут рамочно регулировать эту деятельность.

Новый документ, в частности, предполагает установление исчерпывающего перечня документов, которые заказчик вправе требовать от малых и средних предпринимателей. Это исключит произвольное толкование заказчиками требований закона о закупках и защитит права субъектов МСП. Отметим, что законопроект был принят Госдумой в первом чтении 26 января 2018 года. Он будет способствовать исполнению плана мероприятий Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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