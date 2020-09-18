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Маньяка, убившего девочек из Омска, задержали в Рыбинске

Маньяка, убившего девочек из Омска, задержали в Рыбинске

Маньяка Виталия Молчанова, убившего двух девочек 8 и 13 лет из Омска, 18 сентября поймали в Рыбинске. Как оказалось, убийца знал мать погибших детей.


41-летний Молчанов познакомился с мамой девочек по переписке. Позднее она переехала из Омска к нему в Рыбинск, когда отношения начали «набирать обороты». Ничего не предвещало беды, влюбленная пара выкладывала романтичные снимки в сеть, обустраивала жилье и привыкала к совместному быту.


источник 76.RU в правоохранительных органах

Трагедия случилась тогда, когда мать пострадавших девочек устроилась на работу в местную клинику и оставила детей дома со своим новым мужчиной. В тот роковой день она задержалась после смены в больнице. В этот момент, предположительно, жестокий убийца и совершил преступное деяние: насиловал детей, а затем расчленял.

Тела погибших нашла из собственная мать, вернувшись с работы, однако, Молчанова на месте уже не было. Следователи объявили его в розыск, а губернатор назначил награду за помощь в поиске — 500 тысяч рублей. 18 сентября силовики задержали убийцу.

источник 76.RU в правоохранительных органах

Стоит отметить ,что ранее Молчанов уже сидел за изнасилование в колонии Свердловской области.

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По материалам: popcake.tv

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