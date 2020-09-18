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МДЦ «Артек» в 28-й раз принимает Международный детский кинофестиваль «Алые паруса «Артека»

МДЦ «Артек» в 28-й раз принимает Международный детский кинофестиваль «Алые паруса «Артека»

Международный детский центр «Артек» в 28-й раз принимает Международный детский кинофестиваль «Алые паруса «Артека», сообщает пресс-служба. 

В рамках фестиваля участники смогут познакомиться с классикой кинематографа, документальными и научно-популярными фильмами, а также попробовать себя в роли режиссеров, актеров, сценаристов и операторов. Программа проходит в партнерстве с Ассоциацией деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино «Киногром». 

Каждый отряд «Артека» стал киностудией, в которой создаются короткометражные художественные фильмы. Участники изучают историю кинематографа, жанры и этапы создания кинокартин, узнают имена выдающихся деятелей кино, знакомятся с важными и востребованными профессиями индустрии.

Также программа фестиваля включает не только съемки авторских фильмов, но и кинопросмотры. Артековцы посмотрят восемь полнометражных конкурсных картин, пять короткометражных и 21 анимационную, выберут победителей в нескольких номинациях, назовут лучших актеров и актрис.

Кроме того, артековцев ждут конкурсы актерского мастерства, спортивно-интеллектуальная игра «Киноэстафета», квест «Кино-волшебная страна», фестиваль сюжетного танца «Чудо по имени Кино», квиз «В мире кинопрофессий», эрудит-марафон «Киноискусство: вчера, сегодня, завтра».

Также артековцы отметят День рождения международной экологической организации «Greenpeace», Международный день мира, День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым.

Завершится смена марафоном короткометражных фильмов «Артековские истории».

Международный детский центр «Артек», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в Крыму и имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха. Он является полноправным членом Международной ассоциации детских лагерей. С 2014 по 2019 год детский центр принял более 180 тысяч детей, включая более 6300 иностранных ребят из 87 стран мира. В 2020 году «Артек» совместно с 87 партнерскими организациями реализует более 100 тематических образовательных программ технической, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности.

В июне 2020 года «Артек» отметил свое 95-летие. В приуроченном к этому событию онлайн-проекте «С юбилеем, Артек!» с 3 по 17 июня приняли участие более 23 тысяч детей и взрослых из всех регионов России и 55 стран.

# Общество
По материалам: edu.ru

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