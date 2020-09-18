Мёртвая Мэрилин Монро: В СМИ впервые опубликованы уникальные снимки

Влада Некрасова

В 1962 году, после того как Мэрилин Монро (Marilyn Monroe) скончалась в возрасте 36 лет, одному известному фотографу Ли Винеру (Leigh Wiener) удалось проникнуть в морг и сделать несколько кадров тела киноактрисы. Фотограф отснял пять пленок: три из них он передал в редакцию издания America Life, которое, однако, не решилось публиковать снимки из этических соображений. Но многие годы никто не знал о том, что фотограф спрятал в своем доме еще две пленки с фотографиями мертвой Мэрилин Монро.

О том, что эти фотографии существуют, никто не знал до 1993 года: только после смерти фотографа пленку обнаружил его сын, Дэвик Винер, который рассказал об этом во время съемок фильма «Скандал: смерть Мэрилин Монро».

Причину смерти актрисы так и не установили, но основной теорией до сих пор является убийство: 36-летнюю звезду якобы отравили, вколов ей мощную дозу хлоралгидрата с нембуталом (вещества, которые используются для наркоза).

В 2019 году на телеканале Fox News состоялся релиз документального фильма «The Death of Marilyn Monroe», посвященный загадочной смерти актрисы. В нем были обнародованы некоторые снимки из морга, которые сделал Ли Винер.

Однако далеко не все кадры умершей Мэрилин были опубликованы: один снимок, на котором было видно полностью обнаженное тело Монро, фотограф спрятал. Пленку с этим кадром до сих пор не нашли.

По словам Дэвика, перед смертью отец рассказал ему о существовании этого снимка, который он хранил в каком-то тайном месте, но так и не раскрыл ему местонахождение загадочной фотографии.

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