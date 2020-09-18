Международные туристические ярмарки уходят в онлайн и «гибридный» формат

Алексей Вольцев

Пандемия и закрытые границы корректируют формат международных выставочных мероприятий. Вживую пообщаться с зарубежными партнерами на travel-ярмарке будет возможно только в 2021 году.

ITB В АЗИИ И WTM В ЛОНДОНЕ БУДУТ ВИРТУАЛЬНЫМИ

Сразу несколько крупных отраслевых выставок в осеннем сезоне-2020 пройдут онлайн. По причине закрытых границ в онлайн-формате с 21 - 23 октября пройдет сингапурская ITB Asia 2020.

В ее программе заявлено 120 виртуальных сессий, для участия в которых уже зарегистрировалось более 1500 человек. Основные доклады посвящены новым тенденциям, с которыми сталкивается туристическая отрасль из-за пандемии COVID-19.

По причине «растущего числа ограничений на поездки и неопределенности по всему миру» впервые за 40 лет своей истории будет виртуальной WTM London, а также технологический проект Travel Forward.

Свое участие в лондонском событии, которое пройдет с 9 по 11 ноября, подтвердили более 200 стран. В WTM Virtual будет четыре онлайн-площадки для проведения вебинаров и дебатов. У участников будет возможность следить за стриминговыми трансляциями, провести онлайн индивидуальные встречи или мероприятия.

В БЕРЛИНЕ И МУМБАИ ПЛАНИРУЮТСЯ «ГИБРИДЫ»

В отличие от коллег из Азии и Великобритании, организаторы ITB Berlin-2021 (10-14 марта) пока сохраняют планы проведения одной из самых важных туристических выставок в мире частично в «живом» формате.

Уже объявлено, что мероприятие будет «гибридным»: количество участников и экспонентов в берлинских залах ограничат 1000 человек, для всех остальных откроют виртуальный доступ к экспозиции и деловым мероприятиям.

Как заявил руководитель выставки Дэвид Рютц, в любом случае, выставка, как это случилось в марте 2020 года, больше отменена не будет. Все мероприятия пройдут в этом случае онлайн.

Для участия в ITB Berlin-2021 уже зарегистрировались для участия 29% компаний, которые должны были участвовать в выставке весной текущего года. Кстати, если этой осенью ситуация с коронавирусом в Европе ухудшится, отменить свое участие в мероприятии экспоненты до конца ноября смогут бесплатно. Взносы за регистрацию им обещают вернуть.

По «гибридному» пути Берлина пойдет и ITB India-2021. В физическом формате экспозиция в выставочном центре Бомбея запланирована с 7 по 9 апреля 2021 года; в виртуальном режиме для всех желающих мероприятие будет доступно 15 и 16 апреля 2021 года.

ВЫСТАВКА В ХЕЛЬСИНКИ ПЕРЕНЕСЕНА

Из-за пандемии перенесены сроки проведения самой крупной туристической ярмарки Северной Европы. Выставка Matka Nordic Travel Fair вместо традиционного января пройдет в Хельсинки с 19 по 23 мая 2021 года.

Ее мероприятия планируются в привычном формате, а деловые сессии для привлечения более широкой аудитории будут транслироваться онлайн.