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Московский детский чемпионат профмастерства KidSkills пройдет в очно-дистанционном формате

Московский детский чемпионат профмастерства KidSkills пройдет в очно-дистанционном формате

Московский детский чемпионат профессионального мастерства KidSkills пройдет в очно-дистанционном формате, сообщает официальный сайт мэра Москвы. 

В чемпионате примут участие ребята в возрасте от шести до девяти лет. Прием заявок уже начался.

«Для юных обучающихся столицы участие в Московском детском чемпионате профессионального мастерства KidSkills — это уникальная возможность познакомиться с большим количеством интересных и перспективных профессий. Это не просто соревнования по профессиональному мастерству, а программа эффективной ранней профориентации. Она уже с детства помогает закладывать основы важнейших профессиональных умений и навыков SoftSkills, которые пригодятся в будущем», — отметила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чемпионат KidSkills — это соревнования по профессиональному мастерству среди дошкольников и учеников младших классов в возрасте от шести до девяти лет. 

Проект KidSkills появился в 2018 году. Тогда его участниками стали более 5 тысяч обучающихся и наставников из 518 образовательных организаций столицы. 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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