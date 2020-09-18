На Камчатке в Доме творчества в Вилючинске появились новые учебные места для занятий робототехникой

Лидия Мартынова

На Камчатке в Доме творчества в Вилючинске появились новые учебные места для занятий робототехникой, сообщает ТАСС со ссылкой на директора учреждения Руслану Романенко.

Места созданы в рамках реализации национального проекта «Образование».

«У школьников города Вилючинска наконец-то появилась уникальная возможность попробовать свои силы в создании сложных программируемых механизмов. Открыты 50 новых мест, установлено самое современное оборудование, дети заинтересованы и с удовольствием записываются на занятия. Это отличная возможность погрузиться в мир технического творчества», - сказала Романенко.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.