На территорию посольства США в Москве прорвался неизвестный на автомобиле
Сегодня, 18 сентября, около 16.20 мск на территорию резиденции посла США в Москве «Спасо-Хаус» прорвался неизвестный на автомобиле. Представитель посольства Ребекка Росс сообщила, что за рулем автомобиля был гражданин России.
Позднее сообщение об инциденте появилось и на странице посольства.
В пресс-службе московского главка МВД сообщили, что участник происшествия — водитель 1976 года рождения — был пьян. Его направили на медосвидетельствование, пострадавших в результате случившегося нет.
Как сообщало ИА Newstes, посол США в России Джон Салливан занимает свой пост с конца 2019 года, до этого был заместителем госсекретаря США, а в апреле 2018 года исполнял обязанности главы Госдепартамента.