На территорию посольства США в Москве прорвался неизвестный на автомобиле

Лидия Мартынова

Сегодня, 18 сентября, около 16.20 мск на территорию резиденции посла США в Москве «Спасо-Хаус» прорвался неизвестный на автомобиле. Представитель посольства Ребекка Росс сообщила, что за рулем автомобиля был гражданин России.

«Он был задержан персоналом посольства и передан местным властям. Посла Джона Салливана в это время не было дома. Никто не пострадал», — написала Ребекка Росс на своей странице в сети Twitter.

Позднее сообщение об инциденте появилось и на странице посольства.

В пресс-службе московского главка МВД сообщили, что участник происшествия — водитель 1976 года рождения — был пьян. Его направили на медосвидетельствование, пострадавших в результате случившегося нет.

«Сегодня около 16.25 мужчина, управляя внедорожником, допустил наезд на ворота ограды здания в районе дома № 10 по Спасопесковскому переулку. Сотрудниками полиции водитель задержан на месте происшествия. Его личность установлена, — сказали в главке. — Сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента».

Как сообщало ИА Newstes, посол США в России Джон Салливан занимает свой пост с конца 2019 года, до этого был заместителем госсекретаря США, а в апреле 2018 года исполнял обязанности главы Госдепартамента.