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Названо количество украинцев, преследуемых по политическим мотивам в РФ

Названо количество украинцев, преследуемых по политическим мотивам в РФ

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Российская Федерация продолжает репрессии и преследование по политическим мотивам украинцев, оказавшихся волею судеб на ее территории.

В частности, на сегодняшний день тяжесть воздействия репрессивной машины на себе ощущают 134 украинца.

Об этом заявила советник Уполномоченного по правам человека Ирина Закриничная, передает «Укринформ».

«На сегодняшний день мы имеем следующие цифры. Мы думаем, что сейчас 134 украинца преследуют по политическим мотивам в РФ», — сказала она.

В том числе в незаконном заключении на территории РФ и временно оккупированного Крыма находятся 112 украинца, среди них 78 крымских татар.

По словам советника омбудсмена, соответствующая информация поступает от адвокатов, родных, а также по собственным каналам Офиса Уполномоченного Рады по правам человека.

Ранее сообщалось, что Украина передала ОБСЕ список на обмен пленными с Россией и подконтрольными ей боевиками.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина борется за каждого политзаключенного и пленного украинца и вернет украинских граждан домой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в мире неустанно увеличивается количество стран, которые осуждают действия страны-оккупанта на Крымском полуострове и в других частях РФ. Так, в ходе 45-й сессии Совета ООН по правам человека (Женева) 41 государство-член ООН выступили с совместным заявлением, осуждающим действия оккупантов в Крыму.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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