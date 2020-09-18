Николай Баской и Даня Милохин дико потусили

Анастасия Иванова

Сегодня, 17 сентября, вышел долгожданный фит Дани Милохина и Николая Баскова “Дико тусим”.

Релиз трека на всех площадках состоялся в полночь, а утром был представлен клип, эксклюзивная премьера которого прошла 16 сентября на дне рождении тикток дома Dream Team House.

“Дико тусим” в исполнении двух сердцеедов Дани Милохина и Николая Баскова собрал в себе все самое лучшее из творчества двух артистов, и они уже готовы разорвать чарты. Необычный речитатив Дани и сильные вокальные способности Николая Баскова вновь и вновь заставляют ставить трек на репите.

Клип снимали в Архангельском. Наши герои, одетые в костюмы 18-ого века не теряют свой флекс и закатывают настоящую тусовку с танцами, стрельбой из ружья и крутыми тачками.

На момент релиза под разрывной хит Дани и Коли было снято более 100 000 клипов в TikTok.

Николай Басков, Народный артист России, исполнитель бессмертных хитов “Шарманка”, “Я буду руки твои целовать” и многих других в очередной раз предстал перед нами в новом амплуа. Николай уже давно ворвался в TikTok и активно следит за творчеством молодых артистов. После одного из визитов в тикток дом Dream Team House, Николай решил вновь удивить своих поклонников и записать мощный фит c одним из участников хауса Даней Милохиным.

Даня Милохин, 18-ти летний популярный блогер и тиктокер развивает свои соцсети со скоростью света. В своем профиле он выкладывает развлекательные видео и делится деталями о своей насыщенной творческой жизни. Первая популярность к нему пришла благодаря оригинальным роликам, которыми он делился в своем аккаунте TikTok. Еще в мае Даня зарекомендовал себя как успешного артиста, выпустив свой дебютный трек «Я дома».

За плечами у Дани фит с такими нашумевшими представителями российской хип-хоп сцены, как Тимати и Джиган. Вместе они записали трек “Хавчик” и выступили на Вечернем Урганте. Скоро о Дане узнает весь мир, ведь он не стоит на месте и каждый день удивляет нас новыми сюрпризами.

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