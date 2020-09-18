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Норвежский террорист Андерс Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении

Норвежский террорист Андерс Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении
Норвежского террориста Андерса Брейвика в 2012 году приговорили к 21 году тюрьмы за убийство 77 человек. Теперь он подал прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает местное издание vg. no со ссылкой на его адвоката Ойстена Стуррвика.

Стуррвик пояснил, что Брейвик имеет право просить о досрочном освобождении после 10 лет заключения. При этом террорист отсидел восемь лет — его арестовали в июле 2011 года, а приговор вынесли в августе 2012 года. «Он хочет этого сейчас. Он провел в одиночной камере более восьми лет после завершения суда», — сказал адвокат.

Он добавил, что его подзащитный подписал прошение именами Андерс Беринг Брейвик и Фьотольф Хансен (имя, которое он официально взял в 2017 году).

Также, по словам Стуррвика, преступника продолжают содержать в одиночной камере, что сам Брейвик считает нарушением прав человека. В 2015 году он уже подавал иск против государства, в котором заявлял о нарушении прав. Тогда иск частично удовлетворили в окружном суде, но апелляционный суд отменил решение, отметив, что во время содержания Брейвика под стражей права человека не нарушаются. Верховный суд и Европейский суд по правам человека не стали рассматривать его иски.
22 июля 2011 года Брейвик устроил взрыв в правительственном квартале Осло, в результате которого погибли восемь человек, после чего убил 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях столицы на острове Утёйа.

После задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако виновным себя до сих пор не считает. Он утверждает, что сделал это в рамках самообороны, чтобы остановить культурное падение Норвегии.

Суд приговорил его к максимально возможному наказанию — 21 году заключения. Однако, если осужденный будет представлять опасность для общества по истечении этого срока, его могут продлить.

Одиночная камера, в которой сидит Брейвик, представляет собой три комнаты: для жизни, для учебы и для занятий спортом. В камере есть компьютер без доступа в интернет, телевизор, спортивные тренажеры и игровая приставка. В 2014 году террорист обещал начать голодовку, если его приставку PlayStation 2 не заменят на PlayStation 3.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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