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Новак оценил степень готовности "Северного потока — 2"

Новак оценил степень готовности "Северного потока — 2"
Проект газопровода "Северный поток — 2" находится в высокой степени готовности, он будет реализован, сообщил глава Минэнерго России Александр Новак.

"Проект в высокой степени готовности, и конечно, это тот проект, который позволит создать инфраструктуру на многие десятилетия вперед, и можно будет оперативно обеспечивать конкурентные условия для поставки энергоресурсов в Европу. Я уверен, что этот проект нужен и будет до конца реализован", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".

# Экономика
По материалам: ria.ru

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