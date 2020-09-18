Новак оценил степень готовности "Северного потока — 2"

Влада Некрасова

Проект газопровода "Северный поток — 2" находится в высокой степени готовности, он будет реализован, сообщил глава Минэнерго России Александр Новак.

"Проект в высокой степени готовности, и конечно, это тот проект, который позволит создать инфраструктуру на многие десятилетия вперед, и можно будет оперативно обеспечивать конкурентные условия для поставки энергоресурсов в Европу. Я уверен, что этот проект нужен и будет до конца реализован", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".