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Новак оценил вероятность повторения ситуации с отрицательной стоимостью нефти

Новак оценил вероятность повторения ситуации с отрицательной стоимостью нефти

Министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1» в пятницу сообщил, что стоимость нефти сейчас не может стать отрицательной, как это было в апреле с американской маркой WTI, из-за сделки ОПЕК+ и сокращения добычи остальных государств.

«Я уверен, что сейчас это уже невозможно, потому что ситуация взята под контроль. Мы видим, что это не только страны ОПЕК+, но и другие страны, не входящие (в периметр сделки). Там тоже произошло сокращение добычи примерно на три миллиона баррелей в сутки», — сказал глава ведомства.

Новак считает, что затоваривание нефтехранилищ, что являлось основным фактором в Северной Америке снижения цены до минусового уровня, на сегодняшний день на такие марки, как Brent, невозможно.

В апреле майские фьючерсы WTI побили исторический антирекорд, сперва рухнув до нуля, а потом — до отрицательных значений. Цены опускались до минус 55,33 доллара за баррель. Это произошло на фоне затоваривания хранилищ в условиях спада потребления топлива из-за пандемии коронавируса. При этом сделка ОПЕК+ по сокращению добычи начинала действовать лишь с мая. 

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По материалам: pnp.ru

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