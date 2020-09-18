Нумерологи о дне осеннего равноденствия 22 сентября 2020 года

Вадим Карасев

Эксперты в области нумерологии считают, что осеннее равноденствие в 2020 году будет особенным. Это очень благоприятный день, который пройдет под управлением самого гармоничного и сбалансированного числа.

Согласно нумерологическим расчетам на сентябрь, 22 число является одним из самых благоприятных дней месяца. Желательно завершить все начатые ранее дела, а также составить планы на будущее.

Почему 22 сентября будет благоприятным днем

Начать стоит с того, что день равноденствия в подавляющем большинстве случаев благоприятен. Это очень важный день, в который Солнце находится в самом спокойном положении. Его энергетика максимально размеренна.

Нумерологи отмечают: цифры указывают на то, что нынешнее 22 сентября будет очень благоприятным днем. 2020 год — это 2+0+2+0, то есть, Четверка. 22 число — это тоже число Четыре, так как 2+2=4. Получается два числа Четыре, а оно в нумерологии означает равенство всех стихий, торжество порядка и спокойствия.

Это уникальный день, поскольку четыре Двойки, дающие две Четверки, возможны лишь несколько раз за всю историю человечества. Второго 2020 года уже не будет, поэтому равноденствие в этом году можно считать самым благоприятным из всех возможных.

Каковы особенности этого дня

Во-первых, это будет очень запоминающийся день. Возможно, он станет не таким благоприятным, каким вы его ожидаете увидеть, но это не значит, что он будет рядовым. Эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что может произойти переломный момент в жизни каждого человека. Кто-то получит предложение руки и сердца, а кто-то — приглашение на новую должность. Многие изменения могут быть пока скрытыми, но вскоре станут явными.

Это будет благоприятный день для зачатия ребенка. Считается, что если дать жизнь новому человеку в этот день, его судьба будет поистине удивительной. Он будет очень успешным, счастливым. Большой удачей станет и рождение ребенка в этот день. 22 сентября 2020 года на свет появятся те, кому будет суждено изменить ход истории. Все дети, появившиеся на свет в это равноденствие, являются частью сложного механизма глобальных мировых изменений. На плечах этих людей будет лежать ответственность за научные открытия и создание благоприятных условий жизни на планете.

День пройдет под управлением Четверки, поэтому его можно считать спокойным и размеренным. Даже если вдруг произойдет что-то неожиданное и неприятное, не стоит опускать руки или, наоборот, проявлять активность. Стоит принимать лишь взвешенные решения. Если утром придет в голову какая-то невероятная идея, лучше подождать с ее осуществлением до вечера и тщательно все обдумать.

Это прекрасный день для планирования дел на будущее, но с учетом прошлых ошибок. Нельзя фокусировать внимание на негативе из прошлого. Важно сосредоточиться на том, что только предстоит пережить. Специальные практики и талисманы помогут не зацикливаться на прошлом.

Чего следует опасаться 22 сентября

Бездействие — самое неблагоприятное из всего, что только можно придумать. В этот день нельзя пускать все на самотек. Разумеется, преуспеть во всём и сразу не получится, но это не значит, что нужно бросать абсолютно всё. Эксперты рекомендуют расставить приоритеты. Одним делам стоит уделить больше времени, другим — меньше.

Различные риски. Финансовые и любовные авантюры могут принести негативные последствия. Если вдруг не повезет, исправить положение уже будет невозможно. Не получится вернуть потраченные деньги или вернуть назад брошенные сгоряча слова. Ни один риск 22 сентября не оправдан.