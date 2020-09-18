Нумерологический тест: какие секреты раскроет последняя цифра даты рождения

Вадим Карасев

Нумерология позволяет заглянуть за завесу непознанного и понять, какие тайны хранит дата рождения. Магия последнего числа раскроет уникальную информацию, которая поможет взять под управление свою судьбу.

Дата рождения — это энергетическая матрица, в которой прописана информация о скрытых возможностях, талантах, кармических испытаниях, призвании, жизненных задачах. Нумерологический тест поможет увидеть будущее, познать тайны своей личности и, что очень важно, перепрограммировать свою жизнь, чтобы достичь в ней наибольших результатов. Последняя цифра года рождения — связующее звено, ключ к стихии, которая управляет человеком и его судьбой.

0 или 1 — стихия Металл

Металл наделяет людей могущественным характером, независимостью, пробивными способностями, живучестью. Они, по обыкновению, очень спокойны, но при внешнем давлении решительно отстаивают свои интересы и позиции. В жизни ценят стабильность и предпочитают сохранять баланс во всех сферах. Их отличительные черты характера — напор и уверенность. Люди металла знают, чего они хотят и как этого достичь, и никакие трудности не в силах их остановить.

2 или 3 — стихия Вода

Люди Воды считаются притягательными, мягкими, сострадательными, добродушными. Они умеют обходить любые проблемы и подстраиваться под течение. Богатое воображение, отличные навыки общения, высокий интеллект и интуиция — главные достоинства, которые сопутствуют им на пути к успеху. Среди людей Воды немало выдающихся мыслителей, философов, дипломатов, политиков, серых кардиналов. Они неплохо умеют наблюдать за окружающими и событиями, тайно направляя их в нужную для себя сторону.

4 и 5 — стихия Дерево

Рожденные под защитой этой стихии — люди любознательные и надежные. Они строго относятся к себе, любят исследовать мир, размышлять над происходящим, сопоставлять факты, а еще они обладают уникальной способностью — даром убеждения. Это очень харизматичные, открытые и креативные личности, которые заряжают своей энергетикой окружающих. Люди Дерева всегда благодарны за все, что имеют, и не пытаются получить большее, прыгая выше своей головы. Но тем не менее сфера их интересов обширна, и в каждом деле они достигают наилучших результатов.

6 или 7 — стихия Огонь

Люди Огня — авантюристы, первооткрыватели, любители перемен и новых впечатлений. Это очень активные личности, из которых получаются прекрасные руководители. В их жилах течет стремление побеждать, и они чаще других выигрывают, достигают амбициозные цели. Их жизнь всегда находится в движении. Кроме того, дар оратора помогает им управлять окружающими и направлять их по нужной стезе.

8 или 9 — стихия Земля

Стихия Земли наградила своих подопечных надежностью, терпением, ответственностью, чувством долга и амбициозностью. У них сильная интуиция, которая вместе с трезвым расчетом помогает методично и последовательно идти по жизни и достигать намеченные цели. Такие люди редко терпят поражение, ведь каждый их шаг выверен и просчитан. Команда сайта dailyhoro.ru называет таких людей носителями «морального компаса», так как они с умом используют внутренние и внешние ресурсы. Люди Земли отлично ладят со сферой финансов, поскольку умеют принимать взвешенные решения и заранее видят, чем обернется та или иная ситуация.