Нужен ли Сочи высотный отель на искусственном острове

Алексей Вольцев

В Сочи может появиться свой аналог Burj Al Arab. Какой амбициозный проект снова обсуждают на курорте, и каких отелей не хватает городу, читайте в нашем материале.

По информации пресс-службы мэрии города-курорта, на встрече главы Сочи Алексея Копайгородского с депутатом Госдумы Сергеем Кривоносовым обсуждалась реализация инвестиционного проекта «Остров Сочи».

Речь идет о создании на искусственном острове площадью 8000 м2 30-этажного отеля. Сам остров планируют насыпать в акватории Чёрного моря на расстоянии 150 метров от берега в районе пляжа «Солнечный».

По данным СМИ, проект островного гостиничного комплекса был выполнен еще в 2009 году, когда обсуждалось развитие инфраструктуры курорта к Олимпиаде. Согласно проекту, высота здания составит около 100 метров, общая площадь 30000 м2. Предполагаемая площадь застройки - не менее 1200 м2.

Реализация проекта 11 лет застопорилась из-за отсутствия законодательной базы по искусственным островам. Закон об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, появился в 2011 году, так что сегодня для реализации подобных идей уже нет препятствий. По оценке экспертов, мнение которых приводит сочинская администрация, необычный высокоэтажный отель добавит привлекательности курорту.

ДЕФИЦИТ КАЧЕСТВЕННЫХ ОТЕЛЕЙ ЧРЕВАТ ПОТЕРЕЙ ТУРИСТОВ

Представители туроператорских компаний Coral Travel, «Интурист», TUI Россия, опрошенные «Вестником АТОР», считают, что российскому курорту нужны фешенебельные отели.

Как говорит генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, Сочи не хватает пятизвездочных гостиниц, оттого в этом в сегменте слабая конкуренция и высокие цены. По наблюдениям экспертов TUI Россия, особенно ощущается дефицит таких объектов с хорошей собственной инфраструктурой на первой береговой линии.

По мнению директора по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алены Громовой, в условиях курса на развитие внутреннего туризма Сочи, как и другим черноморским курортам, в принципе необходимо развивать качественную гостиничную инфраструктуру. В противном случае курорты в ближайшие годы не смогут принять всех желающих, а также остаться без туристов, ценящих европейский сервис.

ОЦЕНЯТ ВНУТРЕННИЕ ТУРИСТЫ И ИНОСТРАНЦЫ

Эксперты сходятся во мнении, что появление оригинального отеля повысит привлекательность отдыха в Сочи. Сергей Ромашкин в качестве примера приводит опыт Дубая, где такие отели на искусственных островах весьма популярны.

Представители Национального туроператора АЛЕАН уверены, что оригинальные гостиничные проекты, отвечающие мировым трендам, будут способствовать привлечению иностранных туристов.

В «Интуристе» считают, что для подтверждения статуса Сочи как международного всесезонного курорта наличие еще одного сертифицированного отеля с развитой инфраструктурой будет только в плюс.

По информации туроператоров, сегодня состоятельные клиенты в Сочи выбирают такие отели, как Swissotel Resort Sochi Kamelia, Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Rodina Grand Hotel & SPA, Sochi Marriott Krasnaya Polyаna 5, Pullman Сочи Центр 5*.

КАКИЕ ЕЩЕ ГОСТИНИЦЫ НУЖНЫ СОЧИ

По наблюдениям туроператоров, наряду с luxury-отелями Сочи нуждается и в отелях среднего уровня. Как рассказали представители туроператора ICS Travel Group, в этом году основной запрос был на размещение в гостиницах категории 3-4*.

Как добавляет г-жа Громова из Coral Travel, курорту надо обязательно строить больше сетевых отелей средней ценовой категории, предлагающих достойный сервис.

Эксперты туроператора АЛЕАН обращают внимание еще на один важный тренд сезона, связанный с пандемией. Это увеличение запросов на оздоровительные туры и связанный с этим дефицит свободных мест в популярных санаториях высокого класса. По мнению специалистов АЛЕАН, строительство новых здравниц - не менее перспективное направление для развития туристических возможностей Сочи, чем строительство отелей.

По мнению экспертов АЛЕАН, в Сочи также будут востребованы дизайнерские отели и бутик-отели. Подобные объекты могут стать достойной альтернативой для опытных туристов, привыкших к высокому уровню сервиса.