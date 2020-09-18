«Он еще может?» — в сети не верят в отцовство Петросяна

Анастасия Иванова

День назад юморист Евгений Петросян впервые показал своего сына от Татьяны Брухуновой. В день своего юбилея артист выложил в Instagram снимок с улыбающимся малышом и сообщил, что назвал его в честь своего отца — Ваганом.

«А вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян!»

— подписал Петросян снимок.

Близкие, друзья и коллеги по шоу-бизнесу поздравили Петросяна с юбилеем и пополнением в семье. Однако не все разделили радость в семье артиста. Многие посчитали, что юморист обманывает своих подписчиков. Ведь в 75 лет половая активность снижается, также, как и функциональные возможности организма. Не у многих мужчин в старости гениталии «в рабочем состоянии», нарушения эрекции заставляют их сомневаться в своей «мужественности».

«Он еще может?», «У него уже ничего не работает», «А дядька ого-го!», «Я думал у него проблемы с эрекцией», «Это точно ваш ребенок?», «Не верю, что он смог сделать наследника»,

— пишут в комментариях пользователи.

Однако факты говорят сами за себя! Напомним, что о появлении у артиста малыша многие СМИ писали в марте, но официально все стало известно только вчера.

Подпишись на нас в Яндекс Новости