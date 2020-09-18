Палеонтологи выявили еще одно массовое вымирание в истории Земли

Вадим Карасев

Коллектив палеонтологов из Великобритании, Китая, Италии, Германии и Австрии обобщил данные предшествующих исследований и пришел к выводу, что в конце триасового периода на Земле произошло крупное вымирание животных, которое сопровождалось одновременным увеличением разнообразия ряда групп живых организмов: хвойных деревьев, насекомых, динозавров, крокодилов, ящериц, черепах и млекопитающих. Эти процессы связаны с климатическим изменением, известным как «карнийское плювиальное событие».

Карнийское плювиальное событие (названо по карнийскому ярусу триасового периода, около 230,9 миллионов лет назад) было открыто в 1980-х годах геологами Майком Симмсом и Аластером Раффеллом. Оно состояло в смене сухого климата на влажный. При этом температура на Земле выросла на 3–4 ° C и снизилась соленость морской воды. Продлился влажный период около миллиона лет. Причиной этого, предположительно, считается выделение в атмосферу большого количества углекислого газа во время извержений вулканов магматической провинции Врангелия на территории нынешней южной Аляски и канадской провинции Британская Колумбия. Существует также предположение, что изменение климата было поднятием новых горных хребтов в южной части материка Лавразия (мезозойская складчатость). Они оказывали такое же воздействие, как нынешние Гималаи на климат Индийского океана, поддерживая сильный градиент давления между океаном и континентом и, таким образом, создавая муссон. Летние муссонные ветры задерживались горами и вызвали сильные дожди, что объяснило переход к влажному климату в западной части Тетиса.

Палеонтологи уже давно знали, что карнийское плювиальное событие сопровождалось исчезновением значительного количества видов в отдельных группах животных: аммонитов, конодонтов, морских лилий и мшанок, однако пока не было оценки его общего влияния на биоразнообразие. Авторы нынешней работы пришли к выводу, что в ходе карнийского плювиального события вымерла треть родов морских животных (позвоночных, беспозвоночных и протистов), а также многие наземные виды. Их исчезновение позволило достичь процветания другим группам. «Теперь мы знаем, что динозавры появились примерно на двадцать миллионов лет раньше, но они оставались довольно редкими и незначительными до тех пор, пока не случилось карнийское плювиальное событие», — говорит один из авторов работы Майк Бентон (Mike Benton) из Бристольского университета. В океане этот момент знаменует собой начало современных коралловых рифов, а также многих современных групп планктона, предполагая глубокие изменения в химии океана и круговороте углерода.

«К настоящему времени палеонтологи идентифицировали пять крупных массовых вымираний за последние 500 миллионов лет истории жизни, — говорит Якопо даль Корсо (Jacopo Dal Corso) из Китайского университета наук о Земле. — Каждое из них оказало глубокое влияние на эволюцию Земли и жизни. Мы определили еще одно крупное событие вымирания, и оно, очевидно, сыграло важную роль в восстановлении жизни на суше и в океанах, наметив истоки современных экосистем».

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.