ПЦР-тест на COVID-19 делать не нужно: в Украине изменили условия выхода после самоизоляции

Влада Некрасова

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Украине, где ПЦР-тест на коронавирус делают в аэропортах для въезжающих в страну, изменили требования выхода из самоизоляции. Если человек пробыл 14 дней на самоизоляции и у него нет симптомов COVID-19, то ПЦР-тест делать не нужно.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, если у человека есть симптомы COVID-19, то он должен обратится к своему семейному врачу, который затем вызовет мобильную бригаду для забора биоматериалов на тест.

Также отменен тест при плановой госпитализации.

«У нас есть изменения. Если человек был на самоизоляции 14 дней и не имеет симптомов, то ПЦР-тест на коронавирус делать не нужно. Если человек идет на плановую госпитализацию, то ПЦР-тест ему также делать не нужно», — заявил он.

Кроме того, Минздрав обновил протокол лечения коронавируса.

В нем, в частности, расширили использование глюкокортикоидов, изменили подходы к противомикробной терапии, конкретизировали показания для назначения лекарственных средств. В протокол полностью включено подходы к медикаментозной терапии и кислородной поддержки больных.

Напомним, на утро 18 сентября в Украине подтверждены 169 472 случая заболевания COVID-19, из них 3468 летальных, 75 486 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3228 новых случаев заражения.