Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » ПЦР-тест на COVID-19 делать не нужно: в Украине изменили условия выхода после самоизоляции

ПЦР-тест на COVID-19 делать не нужно: в Украине изменили условия выхода после самоизоляции

ПЦР-тест на COVID-19 делать не нужно: в Украине изменили условия выхода после самоизоляции

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Украине, где ПЦР-тест на коронавирус делают в аэропортах для въезжающих в страну, изменили требования выхода из самоизоляции. Если человек пробыл 14 дней на самоизоляции и у него нет симптомов COVID-19, то ПЦР-тест делать не нужно.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, если у человека есть симптомы COVID-19, то он должен обратится к своему семейному врачу, который затем вызовет мобильную бригаду для забора биоматериалов на тест.

Также отменен тест при плановой госпитализации.

«У нас есть изменения. Если человек был на самоизоляции 14 дней и не имеет симптомов, то ПЦР-тест на коронавирус делать не нужно. Если человек идет на плановую госпитализацию, то ПЦР-тест ему также делать не нужно», — заявил он.

Кроме того, Минздрав обновил протокол лечения коронавируса.

В нем, в частности, расширили использование глюкокортикоидов, изменили подходы к противомикробной терапии, конкретизировали показания для назначения лекарственных средств. В протокол полностью включено подходы к медикаментозной терапии и кислородной поддержки больных.

Напомним, на утро 18 сентября в Украине подтверждены 169 472 случая заболевания COVID-19, из них 3468 летальных, 75 486 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3228 новых случаев заражения.

128 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Почему Тэхён боится набить себе татуировку
Почему Тэхён боится набить себе татуировку
У волос Чонгука появилась собственная фанбаза после «America’s Got Talent»
У волос Чонгука появилась собственная фанбаза после «America’s Got
Американец 5 часов ехал в автобусе с расчлененной девушкой в чемоданах
Американец 5 часов ехал в автобусе с расчлененной девушкой в чемоданах
Трамп и иже с ним. Лидерам 9 стран присудили Шнобелевскую премию
Трамп и иже с ним. Лидерам 9 стран присудили Шнобелевскую премию
Шарлиз Терон рассказала, почему пять лет ни с кем не встречается
Шарлиз Терон рассказала, почему пять лет ни с кем не встречается
В РЖД рассказали, за счет чего планируют пополнить свой бюджет
В РЖД рассказали, за счет чего планируют пополнить свой бюджет
В Екатеринбурге открылась выставка "Авангард. На телеге в XXI век"
В Екатеринбурге открылась выставка "Авангард. На телеге в XXI век"
Тайные фразы, которые используют люди, когда хотят забрать наши силы
Тайные фразы, которые используют люди, когда хотят забрать наши силы
Генераторы «глубоких фейков»: Понятие подлинности и правды может исчезнуть
Генераторы «глубоких фейков»: Понятие подлинности и правды может
Украинская телеведущая похитила фекалии ради 1,5 тысяч рублей
Украинская телеведущая похитила фекалии ради 1,5 тысяч рублей
Австрийский иммунолог: можно забыть о том, что коронавирус быстро уйдет
Австрийский иммунолог: можно забыть о том, что коронавирус быстро
5 способов избавиться от плохих воспоминаний и настроить энергетику на позитив
5 способов избавиться от плохих воспоминаний и настроить энергетику

Топ на сегодня

Политолог назвал лучшие фильмы и сериалы о политике
Политолог назвал лучшие фильмы и сериалы о политике
Европарламент признал КС оппозиции представителем белорусского народа
Европарламент признал КС оппозиции представителем белорусского народа
СМИ: Антииранской истерикой США провоцируют безобразные столкновения в ООН
СМИ: Антииранской истерикой США провоцируют безобразные столкновения
Модная традиция: королева Испании Летиция в третий раз появилась на публике в том же платье
Модная традиция: королева Испании Летиция в третий раз появилась на
Возраст и пол авторов наскальных рисунков определяют по отпечаткам пальцев
Возраст и пол авторов наскальных рисунков определяют по отпечаткам

Еще по теме

У осужденного в США Ярошенко до сих пор не взяли тест на COVID-19
Для въезда в Доминикану потребуется отрицательный тест на COVID-19
При въезде на курорты Египта тест на COVID-19 не нужен
Премьер-министр Армении Пашинян заразился коронавирусом