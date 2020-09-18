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Подведены итоги конкурса детских литературных рецензий

Подведены итоги конкурса детских литературных рецензий

Подведены итоги конкурса детских литературных рецензий, он стал ярким завершением летнего образовательного курса «Галерея литературных героев», реализуемого в рамках проекта «Культура для школьников», сообщает пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации. 

Конкурс проводился Минкультуры России совместно с Министерством просвещения Российской Федерации и компанией «Яндекс».

«На конкурс поступили 962 работы из 56 регионов России. Эксперты определили победителей в двух возрастных категориях. Первая группа – это учащиеся с 5 по 9 классы, вторая – старшеклассники. Цель конкурса – повысить интерес подрастающего поколения к русскому языку и отечественной литературе, развить у школьников аналитические и творческие навыки», - сообщила заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова.

Победителями названы 20 работ самых талантливых авторов из Нижегородской, Пензенской, Курганской, Орловской, Волгоградской, Владимирской, Свердловской, Белгородской, Тюменской, Кемеровской, Ярославской, Самарской, Сахалинской областей, республик Хакасия, Коми, Адыгея, Башкортостан, Мордовия и Красноярского края. 

Экспертную комиссию возглавил директор Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля Дмитрий Бак. Он отметил, что «предпочтения авторов рецензий можно условно разделить на две группы: некоторые писали о классических книгах XIX века, другие – о произведениях ХХ века и начала нынешнего столетия».

Дмитрий Бак сообщил, что из литературы XIX века дети чаще всего выбирали следующие произведения – «Евгений Онегин», «Дубровский», «Станционный смотритель» А. С. Пушкина, «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова, «Мёртвые души» Н. В. Гоголя, «Отцы и дети», «Ася», «Муму» И. С. Тургенева, «Обломов» И. А. Гончарова, «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского. Среди книг ХХ века внимание школьников привлекли сочинения А. С. Грина, М. А. Булгакова, И. А. Бунина, М. А. Шолохова, К. Г. Паустовского и В. П. Астафьева. Много работ было представлено и по произведениям о Великой Отечественной войне.

Конкурс проведён при поддержке Союза писателей России, Российской государственной библиотеки, студии «Союзмультфильм», издательства «Манн, Иванов и Фарбер», региональных органов власти в сфере культуры и образования.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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