Посев сидератов на томатной грядке осенью

Алексей Вольцев

Помидоры очень любят органику, и ее можно заделать в землю с осени. Но можно на томатной грядке осенью посеять и сидераты, которые послужат отличным удобрением для культуры на следующий сезон и оздоровят почву.

Сидераты обогащают грунт полезными для растений питательными веществами, не дают почве зимой уплотняться. К тому же участок, засеянный сидератами с осени, намного меньше промерзает, что способствует улучшению качества почвы.

Чем засевать?

Состав сидератов в первую очередь зависит от того, выращиваются томаты в тепличных условиях или на грядках в открытом грунте.

В теплице полезно высеять белую горчицу и редьку масляную, яровой рапс. Эти культуры прекрасно взрыхляют на глубину почву, и насыщают ее азотом и калием. Кроме того, эти растения подавляют возбудителей многих заболеваний.





Еще можно высевать горох и люпин, так как они угнетают болезнетворные бактерии.

По мнению агрономов, лучший сидерат для помидоров вика. Уже доказано, что при посеве этой культуры урожайность возрастает на 59%.

В открытом грунте сидераты можно высевать уже в сентябре. Лучшие предшественники для томатной грядки – это кабачки, огурцы, спаржа, цветная капуста и фасоль. Поэтому на освободившемся участке полезно высеять озимую рожь и овес. Эти растения могут оставаться в земле до самой весны.

Заправка участка с осени

Готовят грядку осенью под томаты очень важно хорошо заправить ее и удобрениями. Так, по квадрату участка следует при перекопке заделать ведро хорошо вызревшего перегноя или компоста, а также добавить комплексные минеральные удобрения из расчета 7 гр на квадрат грядки.

Если на участке росли бобовые культуры, и после них планируется высаживать помидоры, необходимо внести фосфор и калий примерно по 7 гр на квадрат грядки.

Когда поздней осенью значительно похолодает, рост растений-сидератов резко замедлится. В это время их можно просто оставить зимовать на грядках. Заделывают в почву сидераты уже весной, предварительно скашивая их.

Сидераты до первого сильного мороза будет укрывать грядки плотным зеленым ковром. Но уже ближе к весне корешки растений начинают перегнивать, и стебли ложиться на землю. Огороднику останется только взрыхлить уже плодородный грунт и высадить рассаду томатов.