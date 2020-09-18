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Посольство России потребовало от США разъяснений по репортажу об «украинских подразделениях в Крыму»

Посольство России потребовало от США разъяснений по репортажу об «украинских подразделениях в Крыму»

Посольство России в Вашингтоне выразило беспокойство из-за репортажа телеканала NBC, в котором упоминается американская поддержка «украинским подразделениям» в Крыму. Об этом сказано в сообщении посольства в Facebook.

Телеканал упоминал об «украинских подразделениях в Крыму» в контексте слухов о наградах талибам со стороны России за убийство американских солдат. Как заявил NBC, что это якобы было «возмездием» Соединенным Штатам за поддержку «украинских подразделений в Крыму». Эту информацию уже опровергли в Москве и в Белом доме. Кроме того, американские военные заявили, что к подобным сообщениям относятся скептически.

«Заявления в репортаже NBC News об участии США в «украинских подразделениях, воюющих с российскими силами в Крыму», были отмечены посольством с глубокой обеспокоенностью», — отмечается в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что в репортаже неназванные официальные лица США утверждают, что их государство поддерживает террористическую деятельность в третьих странах и конкретно в России.

«Если это правда, а не географическая близорукость телеканала, тогда мы требуем, чтобы американская сторона прояснила, помогал ли Вашингтон напрямую или косвенно СБУ в организации террористических нападений против крымчан», — заявили дипломаты.

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По материалам: pnp.ru

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