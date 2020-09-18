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Правила предоставления социальных гарантий сотрудникам тубдиспансеров планируют уточнить

Правила предоставления социальных гарантий сотрудникам тубдиспансеров планируют уточнить

В России предлагают уточнить социальные гарантии медработникам, которые непосредственно участвуют в оказании противотуберкулезной помощи. Льготы они получат независимо от типа госучреждения, в котором работают. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы.

На сегодняшний день законодательство устанавливает, что социальные гарантии полагаются медицинским, ветеринарным и иным работникам, которые непосредственно участвуют в оказании противотуберкулёзной помощи. Однако обязательным условием для получения этих соцгарантий является работа исключительно в бюджетных учреждениях.

Такое положение нарушает права медперсонала из медицинских учреждений других организационных форм. Поэтому депутаты Волгоградской областной Думы разработали проект изменений в закон «О предупреждении распространения туберкулёза в Российской Федерации».

Согласно документу, в частности, предлагается исключить из текста закона это уточнение. Так как сейчас установлено, что государственные и муниципальные учреждения могут быть не только бюджетными, но также автономными и казёнными. Законопроект позволит предоставить гарантии всем сотрудникам, которые оказывают противотуберкулезную помощь, с учётом действующей структуры подведомственности организаций и подразделений федеральных и региональных органов исполнительной власти, говорится в пояснении к проекту.

Указанная категория граждан имеет право на сокращённый рабочий день, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск и повышенный размер оплаты труда. Аналогичный порядок предусматривается для работников, которые диагностируют и лечат ВИЧ-инфицированных, а также для лиц, оказывающих психиатрическую помощь.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

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По материалам: pnp.ru

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