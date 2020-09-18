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Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15 процентов

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15 процентов
Правительство внесло в Государственную Думу проект об увеличении ставки НДФЛ до 15 процентов для доходов россиян более пяти миллионов рублей в год. Об этом говорится на сайте базы данных Госдумы.

Это приведет к дополнительным налоговым поступлениям в размере 60 миллиардов рублей в 2021 году, 64 миллиарда в 2022 году, 68,5 миллиарда в 2023 году. При этом средства уже зарезервировали при формировании проекта федерального бюджета на эти годы по госпрограмме "Развитие здравоохранения", отмечает правительство.

"Налоговые поступления будут зачисляться в федеральный бюджет и во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 8 июля 2020 г. Пр-1081 направляться на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями", — сообщает кабинет министров.


Владимир Путин предложил с 1 января следующего года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13 процентов до 15 процентов для доходов сверх пяти миллионов рублей в год. Он отмечал, что средства от повышения НДФЛ будут направлять на лечение детей.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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