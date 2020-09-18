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Приговор жителю Нальчика, готовившему теракт на 9 Мая, остался в силе

Приговор жителю Нальчика, готовившему теракт на 9 Мая, остался в силе

Наказание 36-летнему жителю Кабардино-Балкарии Залиму Казакову, осужденному на девять лет заключения по делу о подготовке теракта на День Победы в 2019 году, осталось прежним.

Коллегия Апелляционного военного суда в Московской области оставила приговор Южного окружного военного суда без изменений.

Казакову инкриминировались подготовка теракта, изготовление бомб и незаконный оборот взрывчатых веществ. По данным обвинения, Казаков вел переписку в Telegram с Исламом Атабиевым, уехавшим в Сирию воевать на стороне международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

Они договорились устроить «подарок» «кафирам» на День Победы, подорвав две самодельные бомбы во время шествия по проспекту Ленина в Нальчике «Бессмертного полка». Однако 25 апреля прошлого года Казаков был задержан после того, как у него в квартире нашли самодельное взрывное устройство.

Обвиняемый утверждал, что его «подставили». Военный суд в Ростове-на-Дону посчитал вину Казакова доказанной. Защита обжаловала приговор, но он остался прежним.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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