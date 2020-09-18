Прям в попу! Анастасию Ивлееву укусила муха цеце

Анастасия Иванова

После небольшого перерыва Анастасия Ивлеева вернулась к съемкам последнего сезона шоу «Орел и решка». Телеведущая посетила Африку. Своими впечатлениями она поделилась в Instagram.

Поездка оказалась не самой удачной. Во время записи ее в ягодицу «вальнула муха цеце». По словам Анастасии, она не заметила музу и села на нее. У девушки началась жуткая аллергия.

«Все у меня — ноги, руки, шея — начало покрываться волдырями, дико чесаться. Организм отреагировал таким образом. Слава богу, были таблеточки»,

— рассказала Анастасия подписчикам.

Ивлеева уточнила, что сыпь стала уменьшаться после того, как она приняла антигистаминные средства из своей аптечки. Насекомое потом удалось добить, рассказала Ивлеева. Отметим, что муха цеце является переносчиком целого ряда опасных для человека заболеваний. Телеведущая успокоила подписчиков, подробно рассказав им о произошедшем в своем Telegram-канале.



Там девушка заявил, что укус этого вида мухи безопасен. Так ей сообщил гид, который находился рядом со съемочной группой в тот момент.

При этом телеведущая отметила, что все равно «влюбилась» в Африку.

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