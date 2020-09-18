Прям в попу! Анастасию Ивлееву укусила муха цеце
После небольшого перерыва Анастасия Ивлеева вернулась к съемкам последнего сезона шоу «Орел и решка». Телеведущая посетила Африку. Своими впечатлениями она поделилась в Instagram.
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я начинала писать этот пост 2 часа назад, и начинался он так: «кажется , я влюбилась в Африку!» так как интернет в тех местах где я была, практически не ловил, выкладку пришлось отложить до собсна ентого момента! Но, ровно после того как я написала про любовь и отложила телефон, меня в задницу вальнула муха Цеце, блять😂 у меня пошла то ли аллергия, то от сыпь по всему телу и все страшно начало чесаться! мы выехали в отель по лютому бездорожью, нас подкидывает на кочках каждую минуту и моя укусанная , простите, жопа, похожа на табуретку 😂😂😂😂 мне кажется ещё чуть чуть, и надо будет делать снимок копчика😂 так вот, Африка, мои глаза уже щипет от пыли что херачит со скоростью света в моё лицо, пока мы несёмся по неровным дорогам, но я все равно остаюсь при своём: «влюбилась!» 😂😂😂🖤 #орелирешка #ивлееваимухацеце #ямысиськи
Поездка оказалась не самой удачной. Во время записи ее в ягодицу «вальнула муха цеце». По словам Анастасии, она не заметила музу и села на нее. У девушки началась жуткая аллергия.
«Все у меня — ноги, руки, шея — начало покрываться волдырями, дико чесаться. Организм отреагировал таким образом. Слава богу, были таблеточки»,— рассказала Анастасия подписчикам.
Ивлеева уточнила, что сыпь стала уменьшаться после того, как она приняла антигистаминные средства из своей аптечки. Насекомое потом удалось добить, рассказала Ивлеева. Отметим, что муха цеце является переносчиком целого ряда опасных для человека заболеваний. Телеведущая успокоила подписчиков, подробно рассказав им о произошедшем в своем Telegram-канале.
Там девушка заявил, что укус этого вида мухи безопасен. Так ей сообщил гид, который находился рядом со съемочной группой в тот момент.
При этом телеведущая отметила, что все равно «влюбилась» в Африку.Подпишись на нас в Яндекс Новости