Прям в попу! Анастасию Ивлееву укусила муха цеце

я начинала писать этот пост 2 часа назад, и начинался он так: «кажется , я влюбилась в Африку!» так как интернет в тех местах где я была, практически не ловил, выкладку пришлось отложить до собсна ентого момента! Но, ровно после того как я написала про любовь и отложила телефон, меня в задницу вальнула муха Цеце, блять😂 у меня пошла то ли аллергия, то от сыпь по всему телу и все страшно начало чесаться! мы выехали в отель по лютому бездорожью, нас подкидывает на кочках каждую минуту и моя укусанная , простите, жопа, похожа на табуретку 😂😂😂😂 мне кажется ещё чуть чуть, и надо будет делать снимок копчика😂 так вот, Африка, мои глаза уже щипет от пыли что херачит со скоростью света в моё лицо, пока мы несёмся по неровным дорогам, но я все равно остаюсь при своём: «влюбилась!» 😂😂😂🖤 #орелирешка #ивлееваимухацеце #ямысиськи