«Развлекается в тюрьме на полную!» — публика недовольна наказанием Ефремова

Лидия Мартынова

Еще прошло совсем немного времени с того момента, как Михаила Ефремова, виновника смертельного ДТП, отправили «за решетку», однако, у заинтересованных к делу артиста людей уже появились претензии к условиям его нового места пребывания.

© Instagram / Михаил Ефремов

Как выяснилось, Ефремов довольно-таки неплохо устроился. Он и его сокамерники освобождены от трудовых повинностей, что позволяет артисту, как выражаются в Instagram, «развлекаться в all inclusive». Михаил частенько смотрит телевизор, ходит в библиотеку и спортзал, а остальное время тратит на переписку с поклонницами.

«У меня все нормально. Помогают мне юмор и самоирония. Также у меня хорошие ребята-сокамерники. Также я показательный арестант, и в этом есть свои плюсы. Также тут вполне вменяемое начальство. И, конечно, я верю в Бога. Все проходит, и это пройдет. А вам спасибо за поддержку. М. Ефремов»,

— отвечает он на одно из писем.

Не всем понравилось такая «расхлябанность» актера. Некоторые пользователи сети отреагировали крайне негативно.

«Его точно в тюрьму привезли или в санаторий? Креветки ему там на ужин не принесут с белым вином? Совсем уже!»

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