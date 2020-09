«Развлекается в тюрьме на полную!» — публика недовольна наказанием Ефремова

View this post on Instagram

8 лет. Но не в этом дело Не правильно называть его убийцей. Он был в бессознательном состоянии. Я не оправдываю, а сопереживаю – это разные глаголы. Есть четыре момента в его карте (если в сети указано верное время рождения): 1. Венера в соединении с марсом в скорпионе (управители 12 дома) в третьем доме: невероятный ум, талант, интеллект, смерть от автомобиля. Он сам должен был погибнуть, но мощь автомобиля его спасла 2. Это же сочетание планет говорит о том, что человек может скончаться от аварии или в изоляции (тюрьме) 3. В дирекциях и транзитах в натальной карте на 08.06.2020. участвует 7 дом. Кто-то был рядом. не просто рядом, а непосредственно участвовал в этом событии. Я не могу предположить – КАК именно участвовал, но я не исключаю, что за рулем был кто-то другой. 4. И — возвращение узлов. 56 лет. Мощная корректировка жизненного пути. Критическая корректировка. Многие люди, идущие «мимо карты» - не проходят этот рубеж. Категорически интересно проигрывается карта. С точки зрения астрологии - показательно. С точки зрения человека – я сострадаю. Я надеюсь на УДО. Только нужно успеть. Есть показания, что не доживет. Как вы относитесь в приговору? #оксанаГЕРМАН #астролог #astrol_vog #ефремов #натальнаякарта