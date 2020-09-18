Развратник Тэхён опубликовал фото из душа для своих фанаток

Лидия Мартынова

На рассвете своей карьеры айдол из BTS Тэхён (Taehyung) проявил себя как очень хороший шутник. В 2014, спустя год после дебюта, он уже успел обзавестись большим количеством фанатов, что подтолкнуло его на рискованный шаг. Ви, не боясь показаться слишком откровенным, предложил поклонникам посмотреть на его фото из душа.

«Я хочу запостить фото из душа. Вы не против?»

Разгоряченные поклонницы уже приготовились увидеть нечто неприличное, поразившись, насколько ТэТэ может быть пошлым, однако, Вишня снова всех провел и запостил детское фото в полотенце.

эстетику знаете? ким тэхен создал. pic.twitter.com/RnuIcIpOOK — Ilon мàск loh🦄 (@ilonmaskjhmh) September 16, 2020

«Да ужжжжж, спасибо Тэхён, не на это я расчитывала!»

«ТэТэ, я засужу тебя! Где моя фотка пресса и твоих мускул???»

— шутливо возмущались АРМИ.

Да, возможно результат ожидания фанбазы оказался совсем не таким, каким хотели поклонники, но кто сказал, что он был хуже? Кто-то даже умилился и похвалил юмориста за «клевую шутку».

«Давайте похлопаем нашему любимому дурачку за то, что он снова обманул нас хахаха, честно..я даже рад, что фото из душа оказалось именно таким»,

— написал парень и поставил несколько смеющихся эмодзи.Подпишись на нас в Яндекс Новости