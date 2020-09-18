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Роскомнадзор достиг рабочих отношений с TikTok

Роскомнадзор достиг рабочих отношений с TikTok
Фото: https://www.gazeta.ru/

Роскомнадзор смог установить рабочий характер отношений с китайской социальной сетью TikTok с помощью разработанного комплекса мер по части законодательной базы и сложных технических средств.

Администрация приложения удалила свыше 400 аккаунтов с запрещенным в России контентом на основании Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации". В TikTok отметили, что для соцсети безопасность и благополучие пользователей являются приоритетом, и призвали сообщать о неприемлемом контенте.

"Обеспечение безопасной и позитивной среды в приложении для пользователей TikTok в России является нашим главным приоритетом, и мы постоянно внедряем меры по защите от злоупотреблений [...] Так как мы заботимся о постоянно растущем комьюнити TikTok, мы также обязуемся соблюдать местные законы и правила, и сотрудничать с соответствующими органами власти и организациями", - сообщает пресс-служба компании.

В TikTok также указали, что пользователям предлагается ряд инструментов для обеспечения безопасности и настройки конфиденциальности, а также можно задействовать комбинацию правил, технологий и стратегий модерации для устранения несоответствующего контента или учетных записей. К тому же разработчики китайской соцсети постоянно внедряют "меры по защите от злоупотребителей" и они обязуются действовать в рамках правового поля того государства, где они реализуются.

Одновременно с этим декларируемые такими компаниями, как Google и Facebook, цели о защите свободы слова не мешают им проводить жесткую политику модерации и совершать акты откровенной политической цензуры. Кроме того, в отличие от американских IT-гигантов, которые не торопятся открывать свои представительства на территории РФ, офис китайской социальной сети в Москве появился в прошлом сентябре.

Россия - не единственная страна, которая сегодня ведет работу по совершенствованию законодательства в области регулирования интернет-ресурсов. К тому же эксперты высказываются за ужесточение ответственности за распространение неправомерного контента на территории России.

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По материалам: uposters.ru

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