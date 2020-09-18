Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Роснефть проиграла. Суд ЕС окончательно отказался снимать санкции введенные из-за Украины

Роснефть проиграла. Суд ЕС окончательно отказался снимать санкции введенные из-за Украины

Роснефть проиграла. Суд ЕС окончательно отказался снимать санкции введенные из-за Украины
Европейский Суд справедливости отклонил апелляционный иск российской Роснефти, которая оспаривала правомерность введения санкций Евросоюза против нее в 2014 году в связи с агрессией против Украины. Об этом говорится в решении суда.

Таким образом, санкции ЕС, действующие в отношении Роснефти, остаются в силе.

"Суд справедливости оставил в силе решение Общего суда об отказе в удовлетворении иска против ограничительных мер, введенных в отношении российских нефтяных компаний, входящих в группу "Роснефть", в контексте украинского кризиса", - говорится в сообщении суда.
Общий суд своим решением установил, что Совет ЕС достаточно обосновал свои решения относительно санкций, целью которых было повысить цену за действия России, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Санкции ЕС установили ограничения на определенные финансовые операции и экспорт некоторых важных товаров и технологий, ограничили доступ нескольких российских субъектов к рынку капитала и запретили предоставление услуг, необходимых для определенных видов деятельности, связанных с нефтью.

ЕС ввел санкции против России в ответ на вмешательство российских военных в Украине в 2014 году. Российские банки и компании обратились с судебным иском против ЕС еще в 2014 году.

13 сентября 2018 года Суд ЕС в Люксембурге оставил в силе санкции, введенные Советом ЕС против ряда российских банков и нефтегазовых компаний, среди которых "Роснефть", в связи с агрессией России против Украины.

Соответствующие компании подали апелляцию на решение Общего суда и сегодняшним постановлением суд полностью отклонил апелляцию компании.

"В своем сегодняшнем решении Европейский суд отклонил апелляцию компаний (группы Роснефть. - Ред.) в полном объеме", - говорится в пресс-релизе.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Роснефть проиграла. Суд ЕС окончательно отказался снимать санкции введенные из-за Украины
Роснефть проиграла. Суд ЕС окончательно отказался снимать санкции
Почему опасно всегда говорить «да»: как это сказывается на энергетике, удаче и настроении
Почему опасно всегда говорить «да»: как это сказывается
Сэмюэл Л. Джексон научил фанатов ругаться на 15 языках
Сэмюэл Л. Джексон научил фанатов ругаться на 15 языках
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
"Кинотавр-2020": Юлия Пересильд, Константин Хабенский и другие на премьере фильма "Трое"
"Кинотавр-2020": Юлия Пересильд, Константин Хабенский и другие на
Израиль придумал, как транспортировать саудовскую нефть подальше от Ирана
Израиль придумал, как транспортировать саудовскую нефть подальше
Apple назвала претензии Epic Games масштабной рекламой на фоне гаснущего интереса к Fortnite
Apple назвала претензии Epic Games масштабной рекламой на фоне
В Госдуме предложили продлить бизнесу кредитные и налоговые каникулы
В Госдуме предложили продлить бизнесу кредитные и налоговые каникулы
Собянин пообещал раньше включить отопление в Москве
Собянин пообещал раньше включить отопление в Москве
НГПУ вошел в рейтинг мировых университетов по веб-популярности
НГПУ вошел в рейтинг мировых университетов по веб-популярности
В Москве к проекту «Мой школьный ресторан» присоединились уже 120 учреждений
В Москве к проекту «Мой школьный ресторан» присоединились уже 120
На «Госуслугах» теперь можно оценить школьное питание
На «Госуслугах» теперь можно оценить школьное питание

Топ на сегодня

Политолог назвал лучшие фильмы и сериалы о политике
Политолог назвал лучшие фильмы и сериалы о политике
Европарламент признал КС оппозиции представителем белорусского народа
Европарламент признал КС оппозиции представителем белорусского народа
Модная традиция: королева Испании Летиция в третий раз появилась на публике в том же платье
Модная традиция: королева Испании Летиция в третий раз появилась на
СМИ: Антииранской истерикой США провоцируют безобразные столкновения в ООН
СМИ: Антииранской истерикой США провоцируют безобразные столкновения
Возраст и пол авторов наскальных рисунков определяют по отпечаткам пальцев
Возраст и пол авторов наскальных рисунков определяют по отпечаткам

Еще по теме

Суд ЕС отказался снимать санкции с российских банков и компаний
Суд ЕС признал законность санкций против «Роснефти»
Стало известно, когда вступят в силу санкции ЕС против России
Порошенко ввел новые санкции против России