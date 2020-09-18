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Россия открывает авиасообщение с четырьмя новыми странами

Россия открывает авиасообщение с четырьмя новыми странами

18 сентября 2020 г. прошло заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Оперштаб принял решение о возобновлении в сентябре авиасообщения с четырьмя странами. Одна из них в Европе, три другие - в Азии. 

По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г.Нур-Султан), Киргизией (г.Бишкек) и Белоруссией (г.Минск), а с 27 сентября – с Южной Кореей (г.Сеул).

Рейсы в указанные государства будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю.

Оперативный штаб также принял решение о прекращении программы вывозных рейсов в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами. Также в качестве альтернативы вывозным рейсам будут задействованы на коммерческой основе самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов. В настоящий момент такие рейсы осуществляются авиакомпанией «Аэрофлот».

«В свете постепенно возобновляющегося транспортного сообщения между государствами настоятельно рекомендуем российским гражданам при осуществлении зарубежных поездок тщательно взвешивать все обстоятельства, включая эпидемиологическую обстановку в пункте следования или транзита», - говорится в сообщении Оперштаба.

Необходимо учитывать вероятность введения в иностранных государствах строгих карантинных мер и новых логистических ограничений, что может вызвать серьезные трудности с возвращением домой в случае повторения транспортного коллапса.

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По материалам: atorus.ru

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