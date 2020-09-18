Россия ответит на возможные санкции из-за Навального — МИД

Влада Некрасова

Россия всегда действовала зеркально в вопросе любых ограничительных мер, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы действуем всегда зеркально. Мы пытаемся все-таки быть не кровожадными, а справедливыми, поэтому наши действия симметричные, зеркальные, они точечно действуют в том же русле, в котором мы получаем удар — и соответственно, наносим ответ, потому что без ответа в дипломатии дела не делаются», — подчеркнула дипломат.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Европарламент (ЕП) принял резолюцию в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. В качестве ответа институтам ЕС предлагается принять «стратегию демократизации» России и требовать от Москвы отмены поправок к Конституции РФ.

В резолюции призывают Совет Евросоюза «принять стратегию поддержки российских диссидентов, неправительственных организаций, независимых СМИ», максимально задействовать «механизмы защиты прав человека» и создать «российский университет в изгнании в одной из стран ЕС». ЕП также предложил «разработать широкий набор стимулов, чтобы усиливать движение в России к свободе и демократии», и «постоянно требовать от России отменить или изменить» поправки к Конституции РФ, которые в институтах ЕС сочли «незаконными».

ЕП требует, чтобы ЕС как можно раньше принял обширный список санкционных мер в отношении России в духе «акта Магнитского» и усилил уже существующие санкции против Москвы. В качестве самой грозной меры ЕП вновь призвал остановить строительство «Северного потока — 2». Этот тезис уже неоднократно фигурировал в предыдущих резолюциях по России.