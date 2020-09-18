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Россия прекращает все вывозные рейсы

Россия прекращает все вывозные рейсы
В РФ принято решение прекратить все вывозные рейсы с 21 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами. Также в качестве альтернативы вывозным рейсам будут задействованы на коммерческой основе самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов", - сообщили в оперштабе.

"С 21 сентября вывозные рейсы прекратятся", - говорится в сообщении.


Аэрофлот".

В оперативном штабе добавили, что за весь период было организовано более 580 вывозных рейсов, которые перевезли более 92 тысяч пассажиров.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

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