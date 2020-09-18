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Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Южной Кореей

Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Южной Кореей

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом нового типа.

С 21 сентября планируется на взаимной основе возобновить авиасообщение с Казахстаном (город Нур-Султан), Киргизией (город Бишкек) и Белоруссией (город Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (город Сеул).

Отмечается, что рейсы будут осуществляться один раз в неделю. 

Ранее в пятницу стало известно о прекращении программы вывозных рейсов в связи с возобновлением международного авиасообщения.

С 27 марта Россия закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, компании могли выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. С 1 августа страна возобновила международные авиаперевозки в Турцию, Великобританию и Танзанию, с 15 августа — в Швейцарию. Также было восстановлено авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

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По материалам: pnp.ru

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