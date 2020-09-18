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Россия ждет объяснений США по «поддержке украинских подразделений» в Крыму

Россия ждет объяснений США по «поддержке украинских подразделений» в Крыму

Посольство России в Вашингтоне ждет от США объяснений по поводу репортажа NBC, в котором упоминается американская поддержка «украинским подразделениям» в Крыму.

«Другими словами, чиновники США говорят о поддержке своей страной террористической деятельности в третьих странах. В данном случае говорят конкретно о России. Если это правда (а не географическая близорукость канала), то мы требуем от американской стороны уточнить, прямо или косвенно Вашингтон способствовал СБУ в организации терактов против людей в Крыму», — говорят в посольстве.

Как отмечает РИА Новости, NBC News упоминало об «украинских подразделениях в Крыму» в контексте слухов о наградах талибам со стороны России за убийство американских солдат. NBC News сообщал, что это было «возмездием» США за поддержку «украинских подразделений в Крыму».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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