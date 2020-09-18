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Российские инвесторы решили вкладываться в евро

Российские инвесторы решили вкладываться в евро
Российских инвесторов заинтересовали торги акциями европейских компаний в евро, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей Санкт-Петербургской биржи.

Издание отмечает, что пока ключевая ставка Европейского центрального банка держится на нулевом уровне, фактическая доходность по депозитам в евро становится отрицательной при любой инфляции. Многие банки в России либо не открывают вклады в евро, либо вводят псевдоотрицательные ставки – как комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте.

При этом в РФ финансовых инструментов в евро намного меньше, чем в долларах или рублях. Большинству частных инвесторов они и вовсе недоступны – в том числе из-за своей дороговизны.


отмечает телеканал "360".

Как ранее сообщало радио Sputnik, в России предложены налоговые новшества, которые могут привлечь на биржи рядовых граждан.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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