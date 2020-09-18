Российские инвесторы решили вкладываться в евро

Алексей Вольцев

Российских инвесторов заинтересовали торги акциями европейских компаний в евро, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей Санкт-Петербургской биржи.

Издание отмечает, что пока ключевая ставка Европейского центрального банка держится на нулевом уровне, фактическая доходность по депозитам в евро становится отрицательной при любой инфляции. Многие банки в России либо не открывают вклады в евро, либо вводят псевдоотрицательные ставки – как комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте.

При этом в РФ финансовых инструментов в евро намного меньше, чем в долларах или рублях. Большинству частных инвесторов они и вовсе недоступны – в том числе из-за своей дороговизны.

отмечает телеканал "360".

Как ранее сообщало радио Sputnik, в России предложены налоговые новшества, которые могут привлечь на биржи рядовых граждан.