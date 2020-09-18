Российские школьники вышли на связь с космонавтами Международной космической станции

Влада Некрасова

Школьники из Омской области, Иркутска и Красноярского края приняли участие в проекте «Космический урок 2.0. Перезагрузка», сообщает Министерство образования Омской области.

Из студии в Музее космонавтики в прямом эфире для школьников трех регионов страны провели интерактивный урок по естествознанию. Экспертами выступили космонавты с Международной космической станции. За несколько дней до космического урока каждой команде прислали по домашнему заданию.

Во время прямого включения с Международной космической станцией, космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер рассказали и показали, какие опыты они ставят в открытом космосе и поделились своими знаниями в области естествознания. В частности, космонавты продемонстрировали аппаратуру, чья работа проверяется на МКС для последующего размещения на метео- и других научных спутниках.

«Сейчас для глобального изучения Земли создается перспективная спутниковая система, но пилотируемая станция играет в этом процессе важную роль – на ней непосредственно отрабатываются новые технологии изучения земной поверхности», – пояснил Герой России Анатолий Иванишин. Школьники смогли задать вопросы космонавтам.

«Космический урок 2.0. Перезагрузка» – проект Госкорпорации «Роскосмос». Впервые образовательное шоу прошло 27 августа 2020 года.