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Российские школьники вышли на связь с космонавтами Международной космической станции

Российские школьники вышли на связь с космонавтами Международной космической станции

Школьники из Омской области, Иркутска и Красноярского края приняли участие в проекте «Космический урок 2.0. Перезагрузка», сообщает Министерство образования Омской области. 

Из студии в Музее космонавтики в прямом эфире для школьников трех регионов страны провели интерактивный урок по естествознанию. Экспертами выступили космонавты с Международной космической станции. За несколько дней до космического урока каждой команде прислали по домашнему заданию. 

Во время прямого включения с Международной космической станцией, космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер рассказали и показали, какие опыты они ставят в открытом космосе и поделились своими знаниями в области естествознания. В частности, космонавты продемонстрировали аппаратуру, чья работа проверяется на МКС для последующего размещения на метео- и других научных спутниках. 

«Сейчас для глобального изучения Земли создается перспективная спутниковая система, но пилотируемая станция играет в этом процессе важную роль – на ней непосредственно отрабатываются новые технологии изучения земной поверхности», – пояснил Герой России Анатолий Иванишин. Школьники смогли задать вопросы космонавтам. 

«Космический урок 2.0. Перезагрузка» – проект Госкорпорации «Роскосмос». Впервые образовательное шоу прошло 27 августа 2020 года.  

# Общество
По материалам: edu.ru

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