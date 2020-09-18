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Росстат: 13,5% россиян имеют доход ниже прожиточного минимума

Росстат: 13,5% россиян имеют доход ниже прожиточного минимума

Число россиян с доходом ниже величины прожиточного минимума увеличилось во втором квартале 2020 года на 1,3 млн по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Сейчас, по данным Росстата, количество малоимущих составляет 19,9 млн человек, что составляет 13,5% населения страны.

Росстат указывает, что во втором квартале 2019 года число бедных россиян составляло 18,6 млн (12,7% населения). При этом по итогам первого полугодия 2020 года численность бедных снизилась по отношению к аналогичному периоду 2019 года с 19,8 млн (13,5%) в 2019 году до 19,4 млн (13,2%) в 2020 году.

«Росту численности малоимущего населения способствовало снижение деловой активности в период пандемии и, как следствие, снижение реальных денежных доходов», — пояснили в Росстате.

Напомним, по итогам второго квартала 2020 года величина прожиточного минимума в РФ на душу населения в среднем по РФ составила 12 тысяч 392 рубля для трудоспособного населения, 9 тысяч 422 рубля для пенсионеров и 11 тысяч 423 рубля для детей.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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