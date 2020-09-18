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СБУ разоблачила организованную группировку на похищении средств со счетов

СБУ разоблачила организованную группировку на похищении средств со счетов
В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группировки, участники которой похищали средства со счетов клиентов частных и государственных банковских учреждений в Украине и за ее пределами.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, преступную схему организовали трое жителей Мелитополя. В центре города они оборудовали подпольный колл-центр, где «работало» 54 операторы. Они, выдавая себя за работников банков, звонили клиентам финучреждений и мошенническим способом получали от них информацию о CVV-коде, номерах и пин-кодах платежных карточек. После получения доступа к клиентским счетам злоумышленники переводили средства на подконтрольные банковские счета.
Для «работы» с банковскими клиентами из других стран злоумышленники использовали незаконную маршрутизацию международного телефонного трафика.

По оперативной информации, действуя по такой схеме, участники группировки похищали ежемесячно более 3 млн в гривневом эквиваленте.

Кроме того, во время обыска в помещении колл-центра правоохранители изъяли 124 единицы компьютерной техники, 6 - телекоммуникационного оборудования, почти 60 тыс.гривень, мобильные телефоны и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность.

Сейчас изъятое оборудование передано для проведения соответствующих экспертиз.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении о подозрении организаторам преступления.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно с Департаментом киберполиции Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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